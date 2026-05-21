Kamionçina më e shpejtë në botë? Njihuni me Ram Rumble Bee SRT V8 me 777 kuaj fuqi
Rezulton se motori V8 “Hellcat” është një motor që flet përmes kockave më të mëdha se ato në veshët tuaj, duke shpikur bas të ri në kafazin e kraharorit tuaj.
Sidomos kur keni vendosur të uleni midis tubave të shkarkimit që e prodhojnë atë, si një idiot, transmeton Telegrafi.
Një legjendë moderne, është një motor me tetë motorë 6.2 litra me një superkompresor 2.4 litra të montuar në majë, duke krijuar një shtytje prej 13 psi.
Kjo do të jetë 777 kuaj-fuqi me një shifër prej një milje në galon, një gurgullimë dërrmuese që dërgon një valë zhurme që reflektohet në kokat e kthyera, qafat e ngritura dhe fytyrat pak të shqetësuara.
Në këtë rast, është në një automjet të aftë për 3.4 sekonda në 100 kmh nga gjendja e qetë, një G anësore shumë të mirë dhe me shumë mundësi një shpejtësi maksimale prej më shumë se 273 kmh.
Është gjithashtu një kamionçinë. Ky është Ram 1500 Rumble Bee SRT. Disonancë njohëse me një kabinë me katër kabinë. Dhe duket çuditërisht fantastike: ajo kabinë me katër kabinë në një shasi të shkurtuar me 13 inç, harqe të rënda e të rrumbullakosura të fellneve në një pamje planimetrike që duket bukur e shkurtër.
Një pjerrësi përpara e zgjatur, ndarës i madh dhe mbulesë dhe spoiler i bagazhit të ngarkesës në pjesën e pasme, të vendosura mbi dy tuba shkarkimi që duken si mortaja. Por këto nuk janë muskuj palestre diskotekë - ka një dozë të thellë të ngritësit të fuqisë në përzierje.
Rumble Bee SRT nuk është një pajisje e thjeshtë, pavarësisht profilit. Sistemi i plotë me tërheqje në të gjitha rrotat me tërheqje të zgjedhshme e çon atë fuqi në tokë përmes një kutie me tetë shpejtësi TorqueFlite me leva ndërrimi marshësh.
Ka Bilstein Damptronic me dy valvula, amortizatorë gjysmë aktivë, një diferencial me rrëshqitje të kufizuar, kontroll nisjeje dhe një mbyllës të plotë 'e-Spool' në pjesën e pasme që lejon 'mbingarkesë të gjallë dhe djegie të tymosur' - me sa duket për nisje me tërheqje.
Ekzistojnë mënyra drejtimi që do t’i gjeni në çdo makinë sportive moderne, dhe frena të përparme që matin 410x42 mm me gjashtë pistona - me madhësinë e Bentley-t. Pra, duhet të jetë në gjendje të ndalet.
Fellnet janë 22 inç me 12 inç, gomat e pasme kanë një gjatësi prej 325 mm - të vetmet goma të pasme më të gjera nga arkivat ishin në Viper-in legjendar, dhe ‘Bee SRT ka një ngjashmëri çuditërisht të shoqërueshme me V10 Snake. Të dy janë të mëdhenj, brutalë dhe të pandjeshëm. Dhe helmues.
Çështja është se ndërtimi i një kamioni muskuloz të aftë për shpejtësi të lartë nuk është aq i thjeshtë sa të futësh sa më shumë kuaj fuqi që mund të grumbullosh. Dikush supozon se aerodinamistët thjesht shikuan pjesën e përparme të ‘Bee, psherëtiu dhe bënë një shëtitje qetësuese.
Kur u kthyen, fokusi duhej të ishte në performancën e ftohjes dhe stabilitetin, kamionçinat e famshme nuk janë projektuar për aftësi 273 kmh, meqenëse kanë aerodinamikën ambientale të një hambari. Por ky është një kamion me forcë poshtë - megjithëse e menaxhuar drejt mungesës së lartpërmendur të ngazëllimit të rrezikshëm në shpejtësi.
Sigurisht që ka shumë hapësirë në pjesën e përparme për të ftohur elementët e ndryshëm si ftohësit e vajit, transmisioni, frenat dhe motori, por ndarësi i përparmë me gjerësi 4.5 inç lëviz ajrin në disa mënyra serioze, duke devijuar 10 mm kundër fashës së poshtme për të ruajtur ekuilibrin e ngarkesës përpara dhe prapa.
Pas kësaj është ajo që duket si një pllakë mbrojtëse, por ka funksion të dyfishtë si ajo që Ram i referohet një 'mburojë aerodinamike' që devijon ajrin e tepërt përsëri përmes pjesës së poshtme të karrocerisë, qëndrimi i pjerrët dhe i ulur që ndihmon në lëvizjen e ajrit nën makinë, dhe ai spoiler i pasmë i derës së pasme është projektuar për të balancuar ndarësin e përparmë.
Është 80 mm kapak, i lidhur me bulona në derën e pasme nëpërmjet tetë pikave të ndryshme të ankorimit dhe i bërë nga poliolefina termoplastike (TPO), e cila duhet të qëndrojë e fortë edhe nëse goditet në përdorimin real. Ka shumë mendime këtu.
Gjithashtu nuk është një monomaniak i zhveshur. Ka një brendësi të bukur të veshur me lëkurë me detaje karboni dhe gjithçka që ju bën të ndiheni mirë, një ekran gjigant me prekje 12.3 inç, ulëse jashtëzakonisht të rehatshme dhe më shumë mbajtëse gotash sesa mund të bëni një “Gëlltitje të Madhe”.
CarPlay dhe Android Auto, një ekran i qartë në kokë, zgjidhje të shumëfishta karikimi dhe 19 altoparlantë të futur në hapësirë - është një kamion luksoz që synon një jetë të shpejtë.
Dhe nëse dëshironi disa nga këto vibra pa superkarikuesin që ju shteron portofolin, ka ‘bletë’ më pak të dhunshme në grup: motori bazë V8 5.7 litra (395 kuaj fuqi, logoja e Bletës e zezë dhe gri), modeli 6.4 litra ‘392’ me 470 kuaj fuqi dhe versioni Track Pack i të njëjtit motor me të njëjtën fuqi fuqie, por përmirësime dinamike të performancës.
Të dyja kanë një logo të zezë dhe të verdhë. SRT ka një logo të zezë dhe portokalli, me krahë më të tërhequr prapa dhe më shumë… agresion. Dhe jo, në të vërtetë nuk është një grerëz.
Sigurisht, koncepti i një “kamionçine muskuloze” nuk është një ide e re. Dodge e shpiku këtë zhanër në vitin 1978 me kamionçin sportiv D150 ‘Little Red Express’ V8, me të gjitha 225 kuaj fuqi dhe 350 inç kub.
I emëruar sipas ngjyrës dalluese ‘Canyon red’, motori ishte marrë nga një makinë policie e pajisur me motor, dhe në atë kohë u cilësua si ‘automjeti më i shpejtë i prodhuar në Amerikë për shpejtësinë 0-150 kmh’.
Ai kishte tuba shkarkimi, dru dekorativ në anët e komodinës dhe vija të arta. Pra, makina më e keqe në vitin 1978 ishte në fakt një kamionçinë – dhe u shfaq në një fushatë reklamuese të titulluar thjesht ‘Adult Lodra’.
Gjë që e bën të tingëllojë shumë e keqe. Për më shumë pikë për nerdët, ekzistonte një version i zi i quajtur ‘Warlock’, i cili ishte identik në gjithçka përveç ngjyrës – megjithëse kjo është shumë më e rrallë.
Çmimi: N/A - TRX i lidhur fillon nga 99,995 dollarë
Motori: ‘HellCat’ 6.2 litra V8 me superkompresor
Fuqia: 777 kuaj fuqi në 6,500 rpm, 680 lb ft çift rrotullues në 4,800 rpm
Transmisioni: me motor përpara, tërheqje në të gjitha rrotat, ndërrues automatik me 8 shpejtësi
Efikasiteti: 15-16 mpg (i kombinuar), n/a g/km CO2
Performanca: 3.4 sekonda në 100 kmh, shpejtësia maksimale 270+ kmh
Pesha: 2,950 - 3,080 kg (vlerësuar). /Telegrafi/