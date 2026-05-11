Plug and Play mbështet 6 startup-et e para shqiptare, duke sinjalizuar ekosistemin teknologjik në zhvillim të vendit
Plug and Play, platforma përfundimtare e inovacionit me seli në Silicon Valley, ka bërë investimet e para direkte në startup-et shqiptare, duke mbështetur gjashtë kompani dhe duke sinjalizuar besimin ndërkombëtar në rritje në ekosistemin teknologjik në zhvillim të vendit.
Gjashtë startup-et janë Synaps, Insect Intel, Bliss, Infinitcode.ai, NEKOD dhe kidsday, të gjitha pjesë e Grupit 1 të Plug and Play Albania.
Themeluesit gjithashtu përfunduan një program gjashtëjavor GOAL në Silicon Valley, duke fituar ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj investitorëve globalë, mentorëve dhe qendrës kryesore të inovacionit në botë, transmeton Telegrafi.
"Investimet tona të para në Shqipëri shënojnë fillimin e një angazhimi afatgjatë në rajon", tha Seena Amidi, partnere menaxhuese, EMEA në Plug and Play.
"Po shohim një ekosistem në rritje që është gjithnjë e më i lidhur me rrjetet globale, me themelues të aftë për të ndërtuar përtej kufijve", shtoi Amidi.
Pjesëmarrja në programin Silicon Valley është përkthyer tashmë në rezultate të prekshme për startup-et, nga validimi më i shpejtë i produkteve deri te qasja më e fortë ndaj investitorëve dhe strategji më të qarta rritjeje.
"Përmes programit dhe investimit Plug and Play, ne e validuam dhe e lançuam versionin tonë beta, siguruam investitorë globalë dhe e katërfishuam ekipin tonë. Që nga nëntori, kemi arritur mbi 50,000 përdorues ", tha Brendon Ahmeti, themelues i Synaps.
Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka luajtur një rol kyç në mundësimin e kësaj iniciative, duke mbështetur programin në bashkëpunim me IN Groupe, Piramida Tirana, Bashkinë e Tiranës dhe Innovation Hub.
Këta partnerë kontribuan në zbatimin e programit dhe mbështetën lidhjet midis startup-eve lokale dhe palëve të interesuara ndërkombëtare.
"Këto investime janë një tregues i qartë se ekosistemi po hyn në një fazë më të pjekur", tha Sokol Ymeri, drejtor i programit në AADF.
"Përmes partneritetit tonë me Plug and Play dhe mbështetjes së AADF, ne kemi synuar të ndërtojmë ura konkrete midis startup-eve shqiptare dhe rrjeteve globale të inovacionit. Investimet direkte në kompanitë lokale sot demonstrojnë një ndryshim të qartë: nga mbështetja e potencialit në krijimin e mundësive reale për rritje dhe zgjerim në tregje të reja", shtoi ai.
Gjashtë investimet përfaqësojnë një hap të hershëm në aktivitetin e Plug and Play në Shqipëri. Kompania aktualisht po zbaton Grupin 2 të programit të përshpejtuesit dhe vazhdon të vlerësojë mundësi shtesë investimi në treg.
"Ky moment sinjalizon një ndryshim të vërtetë për ekosistemin e startup-eve në Shqipëri," tha Uranik Begu, drejtor për rajonin EQL në Plug and Play.
"Me gjashtë investime të bëra tashmë, nuk po flasim më për potencial. Po shohim mbështetje të vërtetë për themeluesit shqiptarë që ndërtojnë kompani globalisht konkurruese", shtoi Begu.
Plug and Play është platforma kryesore e inovacionit, që lidh startup-et, korporatat, firmat e kapitalit sipërmarrës, universitetet dhe agjencitë qeveritare. /Telegrafi/