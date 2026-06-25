Plaçkitje masive në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese
Pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën, në disa zona të vendit janë raportuar plaçkitje masive të dyqaneve dhe bizneseve, ndërsa autoritetet po përpiqen të rivendosin rendin dhe sigurinë.
Sipas raportimeve të mediave lokale, kaosi i krijuar pas katastrofës natyrore është shfrytëzuar nga grupe personash për të grabitur mallra dhe produkte nga objektet tregtare.
Tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën vendin brenda pak sekondash nga njëri-tjetri, duke shkaktuar dëme të mëdha në ndërtesa, infrastrukturë dhe rrjetet e transportit. Sipas autoriteteve, të paktën 32 persona kanë humbur jetën dhe mbi 700 të tjerë janë plagosur.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë njerëz që hyjnë në dyqane të dëmtuara nga tërmeti dhe largohen me produkte ushqimore, pajisje elektronike dhe mallra të tjera. Në disa qytete janë raportuar përleshje mes grabitësve dhe forcave të sigurisë.
Gjendja më e rëndë raportohet në zonat pranë kryeqytetit, ku shumë ndërtesa janë shembur ose kanë pësuar dëmtime serioze. Shërbimet e emergjencës vazhdojnë kërkimet për persona të bllokuar nën rrënoja, ndërsa ekipet e shpëtimit po punojnë në kushte të vështira.
Qeveria ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe ka angazhuar forca shtesë policore dhe ushtarake për të parandaluar përshkallëzimin e situatës. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë dhe të mos përfshihen në akte grabitjeje apo dhune.
Ndërkohë, aeroporti ndërkombëtar pranë Karakasit është mbyllur përkohësisht për shkak të dëmtimeve në infrastrukturë, duke vështirësuar dërgimin e ndihmave dhe lëvizjen e qytetarëve.
Ekspertët paralajmërojnë se situata humanitare mund të përkeqësohet nëse pasgoditjet vazhdojnë dhe nëse furnizimet me ushqime, ujë dhe energji elektrike mbeten të kufizuara në zonat e prekura. /Telegrafi/