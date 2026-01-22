E ardhmja e Vinicius Junior vazhdon të mbetet e paqartë ende me lojtarin dhe klubin spanjoll, Real Madrid, që ende nuk po arrijnë qartësi për rinovimin e kontratës.

Sipas mediumit El Larguero, bisedimet e Real Madridit për kontratën me Vinicius Junior mbeten të bllokuara, pa asnjë përparim të bërë edhe pas largimit të Xabi Alonsos, i cili u raportua të ishte një pengesë në vazhdimësinë e brazilianit.

Kontrata e 25-vjeçarit skadon në qershor të vitit 2027 dhe ai nuk ka qenë i kënaqur me ofertën e Real Madridit për zgjatje, as nuk ka vendosur të largohet nga klubi.

Vinicius Jr sqaron të ardhmen pas shkëlqimit ndaj Monacos

Megjithatë, Los Blancos janë të bindur se do ta sigurojnë të ardhmen e Vinicius, ndërsa lojtari ka shprehur gjithashtu dëshirën e tij për të qëndruar në klub për shumë vite të tjera pas fitores kundër Monacos në Ligën e Kampionëve.

Real Madridi e konsideron të padrejtë armiqësinë e madhe që Vinicius ka marrë nga tifozët. /Telegrafi/

