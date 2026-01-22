Pezullohen bisedimet e Real Madridit për kontratën me Vinicius Junior
E ardhmja e Vinicius Junior vazhdon të mbetet e paqartë ende me lojtarin dhe klubin spanjoll, Real Madrid, që ende nuk po arrijnë qartësi për rinovimin e kontratës.
Sipas mediumit El Larguero, bisedimet e Real Madridit për kontratën me Vinicius Junior mbeten të bllokuara, pa asnjë përparim të bërë edhe pas largimit të Xabi Alonsos, i cili u raportua të ishte një pengesë në vazhdimësinë e brazilianit.
Kontrata e 25-vjeçarit skadon në qershor të vitit 2027 dhe ai nuk ka qenë i kënaqur me ofertën e Real Madridit për zgjatje, as nuk ka vendosur të largohet nga klubi.
Megjithatë, Los Blancos janë të bindur se do ta sigurojnë të ardhmen e Vinicius, ndërsa lojtari ka shprehur gjithashtu dëshirën e tij për të qëndruar në klub për shumë vite të tjera pas fitores kundër Monacos në Ligën e Kampionëve.
Real Madridi e konsideron të padrejtë armiqësinë e madhe që Vinicius ka marrë nga tifozët. /Telegrafi/