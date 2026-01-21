Vinicius Jr sqaron të ardhmen pas shkëlqimit ndaj Monacos
Vinicius Junior ka riafirmuar angazhimin e tij ndaj Real Madridit, duke deklaruar se dëshiron të qëndrojë në klub për shumë vite të tjera.
Sulmuesi brazilian, duke folur pas fitores dominuese 6-1 të Real Madridit në Ligën e Kampionëve ndaj Monacos të martën në mbrëmje, theksoi dëshirën e tij për t'u gjykuar për performancat e tij dhe jo për problemet jashtë fushës.
“Dua të qëndroj te Real Madridi për një kohë të gjatë. Vëmendja është gjithmonë tek unë dhe nuk dua që kjo të ndodhë për shkak të çështjeve jashtë fushës. Dua që njerëzit të flasin për mua për atë që i kam dhënë këtij klubi”, ka thënë fillimisht Vinicius.
Vinicius theksoi përkushtimin e tij ndaj ekipit dhe reflektoi mbi rolin e tij në fitore, ku shënoi dhe asistoi në një paraqitje të fortë individuale.
“Duhet të jap gjithçka nga vetja çdo ditë. Mundohem të jap gjithçka që kam për këtë fanellë dhe këtë klub që më ka dhënë kaq shumë”.
“E nisëm ndeshjen me përqendrim të lartë, duke e kaluar topin midis anëve të fushës. Në këtë mënyrë, mund ta zotëroj shumë topin dhe kjo është ajo që më përshtatet”, përfundoi braziliani. /Telegrafi/