Pesëvjeçari vuri re një gabim në manualin e pilotëve që askush tjetër nuk e kishte vërejtur
Një djalë pesëvjeçar nga Shtetet e Bashkuara dëshmoi se ka sy të jashtëzakonshëm për detajet kur vuri re një gabim në manualin e trajnimit të pilotëve të kompanisë ajrore Southwest Airlines — një gjë që profesionistët nuk e kishin vënë re. Falë këtij zbulimi, ai mori një vizitë VIP dhe përkrahje speciale.
William nuk është një fëmijë tipik para-shkollor. Ndërsa të tjerët luajnë, ai studion se si funksionojnë avionët.
Nëna e tij, Amber, tha për Next 9News se ai është gjithmonë i fascinuar nga mekanika e sendeve. Ky kuriozitet e çoi drejt një takimi me një pilot të Southwest Airlines, i cili kaloi rreth dy orë duke i shpjeguar detaje teknike dhe i dhuroi një manual trajnimi.
Ndërsa William shqyrtonte manualin, vuri re se dy monitorët për matjen e terrenit në kokpit nuk përputheshin — një gjë që profesionistët nuk e kishin vënë re. Ai vuri re se një monitor ishte shumë i zmadhuar, ndërsa tjetri më i largët, dhe se të dy nuk dukeshin njësoj siç duhej.
Një mik i familjes, i cili punon aktualisht në Southwest, sugjeroi që zbulimi i William-it të ndahej me udhëheqësit e kompanisë.
Lajmi arriti shpejt te drejtuesit, dhe CEO i kompanisë mbeti i impresionuar nga vëmendja e vogëlushit ndaj detajeve. Ai dhe familja e tij u ftuan në selinë e kompanisë në Dallas, ku William pati mundësinë të provonte një simulator fluturimi dhe të mësonte më shumë rreth avionikës reale.
Historia e tij u përhap shpejt në rrjetet sociale, dhe shumë e lavdëruan për fokusin dhe kuriozitetin e tij, duke e cilësuar si një “djalë jashtëzakonisht i zgjuar”. /Telegrafi/