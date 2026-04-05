Pesë xhiro pa përfunduar kampionati: PSV zyrtarisht kampion për herë të tretë radhazi në Holandë
PSV ka siguruar titullin kampion të Holandës për sezonin 2025/26 para kohe, duke fituar medaljet e arta për herë të tretë radhazi në histori.
Ky sukses i jashtëzakonshëm forcon statusin e klubit si forca dominuese në futbollin holandez vitet e fundit.
Gara për titullin nuk u vendos në “Philips Stadion”, por në ndeshjen e javës së 29-të mes Feyenoord dhe Volendam.
𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝚰𝐎𝐍𝐒 😍#HierInHetZuiden pic.twitter.com/tBeae2sEjx
— PSV (@PSV) April 5, 2026
Ndjekësit nga Rotterdami nuk arritën të thyenin mbrojtjen e kundërshtarit dhe u ndalën në një barazim pa gola (0-0). Ky hap fals bëri që PSV të bëhej i pakapshëm në krye të tabelës, edhe pse kanë mbetur edhe pesë javë deri në fund të kampionatit.
Skuadra nga Eindhoven zhvilloi një sezon fenomenal, duke pasur sulmin më produktiv në ligë.
Fitimi i tre titujve radhazi në Eredivisie është një arritje e rrallë, e realizuar për herë të fundit nga Ajaxi legjendar në fillim të viteve 2010./Telegrafi/