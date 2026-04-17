Përshkallëzohet protesta e opozitës në Shqipëri, mes të lënduarve policë dhe deputetë të PD-së
4 persona janë lënduar për shkak të tensioneve të regjistruara gjatë protestës së opozitës.
Mësohet se lënduarit janë dërguar tek spitali i Traumës.
Mësohet se mes të lënduarve është edhe një efektiv.
Personat e tjerë janë protestues, përfshirë deputeti Luçiano Boçi dhe Aulon Kalaja.
Mësohet se gjendja e tyre është stabël.
Raportohet se edhe deputeti Klevis Balliu është transportuar në spital pasi ka pësuar lëndime për shkak të gazit lotsjellës dhe ujit të hedhur nga policia.
Ndryshe, protesta e opozitës është zhvendosur nga Kryeministria pranë Xhamisë së Namazgjasë. Protestuesit janë grumbulluar ndërsa po tentojnë të thyejnë kordonin e policisë e cila nuk po i lejon të shkojnë drejt ambienteve të Parlamentit.
Mes tyre ka patur edhe përplasje ndërsa policia ka hedhur ujë me autobotin i cili ndodhet i pozicionuar pas forcave të policisë. Pas disa tentativash, protestuesit nuk kanë mundur të thyejnë kordonin ndërsa policia vijon të rezistojë duke mos i lejuar ata të vijojnë tensionet në kryeqytet.