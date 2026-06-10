Perrie Edwards rrëfen përvojën e saj traumatike të dy aborteve
Perrie Edwards ka folur hapur për përvojën e saj “traumatike” të dështimit të shtatzënive, duke shpërthyer në lot teksa rrëfeu për dy abortet spontane që ka përjetuar në një intervistë të re.
Ish-anëtarja e grupit Little Mix, 32 vjeçe, solli në jetë djalin e saj Axel, tani katër vjeç, me futbollistin Alex Oxlade-Chamberlain në vitin 2021. Vitin e kaluar ajo zbuloi se Axel ishte një fëmijë i lindur pas humbjes së një shtatzënie, pasi kishte përjetuar një abort spontan në shtatzëninë e saj të parë.
Më pak se një vit pas lindjes së Axelit, Perrie dhe Alex mësuan se ajo ishte sërish shtatzënë. Megjithatë, ata humbën tragjikisht foshnjën në javën e 24-të të shtatzënisë. Çifti mirëpriti vajzën e tyre, Alanis Valentine, në janar të vitit 2026.
Duke folur në podcastin Great Company të Jamie Laing, Perrie shpjegoi se reagimet e saj emocionale ndaj dy humbjeve ishin të ndryshme.
Duke folur për humbjen e parë, e cila ndodhi në fazat e hershme të shtatzënisë, ajo pranoi se nuk ishte ndier plotësisht e lidhur emocionalisht me shtatzëninë.
“E di që kjo tingëllon keq. Por më pas kjo më frikësoi për të ardhmen. Gjatë gjithë shtatzënisë me Axelin kisha frikë të lidhesha emocionalisht,” tha ajo.
Perrie tregoi se shtatzënia me djalin e saj ishte e përsosur dhe se pas kontrollit të javës së 12-të filloi ta shijonte plotësisht atë periudhë.
“Kjo më bëri të ndihem më pozitive. Mendova: ‘Në rregull, mund ta bëj këtë. Kam sjellë në jetë një fëmijë. E kam bërë një herë dhe mund ta bëj përsëri.’ Dhe më pas mbeta sërish shtatzënë.”
Ajo mbeti shtatzënë për herë të dytë gjatë turneut të fundit të Little Mix në vitin 2022, më pak se një vit pas lindjes së Axelit. Këtë herë, humbja ndodhi në javën e 24-të.
“I kishim vendosur emrin. Dhe kësaj radhe isha e lidhur emocionalisht. Por për shkak se sapo kisha sjellë në jetë Axelin, nuk po mendoja se diçka mund të shkonte keq. Mendoja vetëm: ‘Sapo e bëra këtë dhe po e bëj përsëri. E dua këtë ndjesi.’”
“Prandaj nuk më shkonte ndër mend se diçka mund të ndodhte, derisa ndodhi. Dhe kjo ishte traumatike.”
Ajo shpjegoi se kjo humbje ishte shumë ndryshe nga e para.
“Mendoj se kur je kaq larg në shtatzëni dhe duhet të kalosh të gjithë procedurën, është ndryshe. Nuk ka asnjë mënyrë të lehtë për të përjetuar një abort spontan. Nëse ndodh në fillim, nuk është më pak e dhimbshme sesa kur ndodh më vonë.”
E përlotur, Perrie kujtoi një nga momentet më të vështira të jetës së saj:
“Të duhet të lindësh një fëmijë që nuk mund ta marrësh me vete në shtëpi.”
Perrie tregoi se pas humbjes së dytë iu desh një kohë e gjatë për të menduar sërish për një shtatzëni.
“Mu desh shumë kohë që të isha gati të provoja përsëri. Gjithmonë e kam ditur se doja më shumë fëmijë. Doja që Axeli të kishte motra ose vëllezër, por thjesht nuk e gjeja forcën brenda vetes për të mbetur sërish shtatzënë,” tha ajo.
“Isha e tmerruar. Mendoja se ndoshta ishte më mirë ta lija me kaq. Kjo është edhe arsyeja pse tani ka një diferencë më të madhe mes Axelit dhe Alanis.”
Ajo shtoi se, megjithëse diferenca në moshë mes dy fëmijëve nuk është shumë e madhe, nuk ishte ajo që kishte planifikuar.
“Nuk është një diferencë e madhe, por nuk është ajo që doja. M’u desh shumë kohë për ta përballuar atë që ndodhi dhe për të gjetur guximin që të provoja përsëri.”