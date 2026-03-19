Përmes syve të statistikave: Si i arriti Messi 900 gola në karrierë
Lionel Messi shënoi golin e 900-të të karrierës së tij në ndeshjen e Ligës së Kampionëve CONCACAF kundër Nashville, dhe ne ju sjellim një përmbledhje statistikore se si argjentinasi arriti këtë numër.
Arritja e 900 golave nga Messin nuk është thjesht një shifër e rrumbullakët, por një dëshmi e jashtëzakonshme e konsistencës dhe dominimit të tij ndër vite.
Nga 672 gola me fanellën e Barcelonës deri te kontributi me Inter Miamin dhe kombëtaren e Argjentinës, Messi ka ndërtuar një karrierë që sfidon çdo krahasim në historinë e futbollit.
Statistikat tregojnë qartë stilin unik të lojës së tij: shumica absolute e golave – plot 755 janë realizuar me këmbën e majtë, duke e konfirmuar atë si një nga “magjistarët” më të mëdhenj që ka parë loja.
Megjithatë, aftësia e tij për të shënuar me çdo mënyrë – me të djathtën, me kokë apo nga goditjet standarde e bën atë të paparashikueshëm dhe vdekjeprurës për çdo mbrojtje.
Dominimi i tij reflektohet edhe te kundërshtarët “e preferuar”, ku skuadra si Sevilla, Athletic Bilbao dhe Atletico Madrid kanë vuajtur më së shumti nga gjenialiteti i tij.
Kombinimi i efikasitetit brenda zonës, rrezikshmërisë nga distanca dhe saktësisë në penallti e goditje të lira e shndërron këtë shifër prej 900 golash në një rekord që vështirë se do të përsëritet së shpejti.
📊 Games needed to reach 900 career goals
🇦🇷 Messi: 1142 games, 900 goals
🇵🇹 Ronaldo: 1236 games, 900 goals
— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) March 18, 2026
Numri i golave sipas ekipit për të cilin ai shënoi:
Barcelona - 672 gola në 778 paraqitje
Argjentina - 115 gola në 196 paraqitje
Inter Miami - 81 gola në 93 paraqitje
Paris Saint-Germain - 32 gola në 75 paraqitje
Mënyra e shënimit të golave:
755 gola me këmbë e majtë
111 gola këmbë e djathtë
30 gola me kokë
4 gola me pjesë të tjera të trupit
Nga i shënoi golat:
724 gola nga zona e penalltisë
176 gola jashtë zonës së penalltisë
112 gola nga pika e penalltisë
70 gola nga goditjet e lira
Kundër kujt shënoi më shumë:
25 gola kundër Seviljes
24 gola kundër Athletic Bilbaos
23 gola kundër Atletico Madridit
18 gola kundër Valencias
17 gola kundër Real Madridit
16 gola kundër Levantes
/Telegrafi/