Përleshja e shëmtuar në miqësoren ndaj Kilit mund t’i kushtojë rëndë Leaos
Rafael Leao bëri një gabim të panevojshëm dhe potencialisht të kushtueshëm në miqësoren e Portugalisë ndaj Kilit të shtunën.
Pas një përplasjeje mes lojtarëve portugezë dhe kilianë, sulmuesi i Milanit u ndëshkua me karton të kuq në kohën shtesë të pjesës së parë, teksa rezultati ishte 0-0. Edhe mbrojtësi kilian Ivan Roman u ndëshkua me të kuq dhe u përjashtua.
Incidenti që çoi në dy kartonë të kuq nisi nga një duel i zakonshëm pranë flamurit të këndit mes mbrojtësit të djathtë të Kilit, Felipe Faundez, dhe Joao Cancelos së Portugalisë.
Kiliani e fitoi duelin dhe e largoi topin, por Cancelo mendoi se kundërshtari u ngrit nga toka në mënyrë tepër të ashpër, duke shkaktuar reagimin e irrituar të mbrojtësit, i cili së fundmi ishte i huazuar te Barcelona nga Al-Hilal.
Përplasja u përshkallëzua kur Leao dhe Roman, që ndodheshin pranë, u përfshinë duke shkëmbyer shtyrje, përpara se sulmuesi portugez t’ia kalonte dorën në fytyrë lojtarit kilian. Disa futbollistë të tjerë u afruan menjëherë, por situata u qetësua shpejt.
Leao just nailed this Chile player. 😂🤯 pic.twitter.com/mQ6ld0oZgW
— TC (@totalcristiano) June 6, 2026
Gjyqtari italian Luca Zufferli ndaloi për pak çaste, përpara se t’u tregonte karton të kuq Leaos dhe Romanit, si lojtarët kryesorë të përfshirë në sherr. Edhe përpjekjet e Ronaldos për të bindur gjyqtarin nuk e ndryshuan vendimin. Leao reagoi me një buzëqeshje ironike dhe u largua nga fusha.
Megjithatë, pasi Leao u ndëshkua për sjellje të dhunshme, Komisioni Disiplinor i FIFA-s mund ta zgjerojë dënimin edhe për ndeshjet zyrtare.
Nëse organi më i lartë i futbollit vendos ta bëjë këtë, Leao rrezikon ta ndjekë nga tribuna Botërorin, që nis më 11 qershor./Telegrafi/