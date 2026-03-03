Kurti pas konsultimeve me Abdixhikun: Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, por ende nuk i kemi zgjidhjet
Pas takimit me kryetarin e LDK-s, Lumir Abdixhiku, kryeministri i vendit, Albin Kurti ka thënë se takimi ka qenë ne atmosferë konstruktive.
Ai po ashtu tha se nuk ka diçka të re nga ky takim që do të mund ta potencote.
“Takimi shkojë në atmosferë konstruktive, mirëpo kur ka diçka të re do të ju njoftojmë. Ende nuk i kemi zgjidhjet mirëpo do të ju njoftojmë së shpejti”, tha Kurti.
Nagavci: Takimet janë intensive për t’i shmangur zgjedhjet, jemi në një moment që duhet t’i kemi 80 vota në kuti
Ndryshe, shefja e Grupit Parlamentar e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci në një deklaratë për media tha se shpreson se do të arrihet një konsensus dhe të gjithë deputetët do të kryejnë obligimin e tyre, do të rrinë në sallë dhe të shmangin edhe një palë zgjedhje të reja. /Telegrafi/
