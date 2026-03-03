Nagavci: Takimet janë intensive për t’i shmangur zgjedhjet, jemi në një moment që duhet t’i kemi 80 vota në kuti
Shefja e Grupit Parlamentar e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci është deklaruar sot për media pas takimit të kreut të LVV-së, Albin Kurti dhe atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.
Nagavci në një deklaratë për media tha se shpreson se do të arrihet një konsensus dhe të gjithë deputetët do të kryejnë obligimin e tyre, do të rrinë në sallë dhe të shmangin edhe një palë zgjedhje të reja.
“Takime janë shumë intensive gjatë këtyre ditëve, me të gjitha palët. Abdixhiku është kryetar i një partie që ka 15 deputetë në Kuvend andaj diskutimet janë të vazhdueshme me të gjitha palët që mund të kontribuojnë dhe të shmangen zgjedhjet”, tha ajo, raporton Telegrafi.
Sipas Nagavcit, Kurti po bën gjithçka që është në kompetencë të tij që të ketë president/e në afat kushtetuese dhe të shmangen edhe në palë zgjedhje të cilat nuk janë në interes të askujt.
“Ne jemi të interesuar që nënshkrimet tona të jenë në funksion të zgjedhjes së kandidatit ose kandidates që do të sigurojë pjesëmarrjen e më shumë se 80 deputetëve në Kuvend”, tha ajo.
E pyetur nëse presidentja Osmani meriton edhe një mandat, Nagavci tha se “sistemi jonë kushtetuese është i tillë që nuk ka të bëjë me vlerësim të performancës, por me votat e deputetëve.
“Jemi në një moment që duhet t’i kemi 80 vota në kuti...”, tha ajo. /Telegrafi/