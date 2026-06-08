Perez njofton trajnerin e ri të Realit pasi fitoi zgjedhjet: Një nga më të mirët në botë
Në Real Madrid u mbajtën zgjedhjet presidenciale, në të cilat Florentino Perez fitoi bindshëm dhe do të mbetet në atë pozicion për katër vjet të tjera.
Kundërshtari i tij, Enrique Riquelme, premtoi të sillte Erling Haaland, por shumica e anëtarëve të Realit padyshim nuk e besuan.
Perez mori dy të tretat e votave dhe tani pritet të përmbushë premtimin e tij për të sjellë 150 milionë euro në përforcime.
"Lojtarët më të mirë në botë do të luajnë gjithmonë me mua, dhe kështu do të jetë edhe sezonin e ardhshëm", tha ai të hënën e kaluar gjatë fushatës presidenciale.
Ai e ka përmbushur tashmë premtimin e tij të parë. Menjëherë pas shpalljes së fitores, gjatë fjalimit të tij të fitores ai konfirmoi se Jose Mourinho ishte trajneri i ri i Real Madridit.
🚨💣 Florentino Pérez: “We are proud to welcome back one of the best coaches in the world, a proper Madridista…
…José Mourinho”. 🔙 pic.twitter.com/b2kyxLmESr
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026
“Jam krenar të njoftoj rikthimin e njërit prej trajnerëve më të mirë në botë, Jose Mourinhos”, tha Perez.
Zgjedhjet vetë u zhvilluan mes polemikave. Numërimi i votave filloi vetëm një orë e gjysmë pas mbylljes së qendrave të votimit dhe arsyeja është se 400 vota për Perezin u anuluan për shkak të nënshkrimeve të dyfishta.
Në fund, ato vota nuk u numëruan dhe selia e Riqelme pretendon se të paktën një mijë vota për Perezin duhej të ishin anuluar.
Sipas shifrave zyrtare, pati një pjesëmarrje rekord të anëtarëve të Realit, me Perezin që fitoi 65 përqind të votave, ose 21,741 vota. Riquelme mori 35 përqind të votave, ose 11,814 vota.
Ky do të jetë mandati i tetë i Perezit në krye të klubit madrilen. /Telegrafi/