Për spanjollët, përjashtimi i Camavinga është absurd: Bota është e indinjuar, do të hyjë në histori
Tifozët e futbollit nuk pushojnë së foluri për kartonin e kuq që gjyqtari Slavko Vincic i tregoi Eduardo Camavinga në minutën e 86-të, me rezultatin e barabartë, dhe Marca nxori në pah komentet e ekspertëve mbi arbitrimin dhe deklaroi se bota u indinjua nga vendimi.
Lëvizja që e la Realin me një lojtar më pak dhe që përfundimisht i kushtoi eliminimin nga Liga e Kampionëve kundër Bayernit shkaktoi një ortek reagimesh dhe shumë në Spanjë e konsiderojnë atë absurde dhe vendimtare për rezultatin e duelit.
"Është absolutisht joproporcionale të përjashtosh një lojtar për këtë lloj veprimi. Ai e mban topin vetëm për tre sekonda dhe gjyqtari duhet të jetë shumë më i ekuilibruar në lidhje me rreziqet dhe ndikimin në lojë. Kjo kufizohet me abuzimin me pushtetin", tha Alfonso Perez Burrull i Radio Marca, ndërsa eksperti i gjykimit të Tiempo de Juego, Pedro Martin, ishte edhe më i ashpër:
"Vincic veproi me nxitim dhe e përjashtoi lojtarin për një gjë të vogël, pothuajse për asgjë. Është një nga ato përjashtime që do të hyjë në historinë e Ligës së Kampionëve për shkak të minutës që ndodhi, rezultatit, fazës së garës dhe kundërshtarit. Gjyqtari ishte i keq dhe pati një ndikim vendimtar në rezultat".
Ish-gjyqtari Mateu Lahoz i tha Movistar+ se gjyqtari ishte i hutuar, domethënë nuk e kuptoi që ishte një karton i dytë i verdhë dhe se ishte e qartë se Camavinga mund ta kishte shmangur atë.
Edhe Eduardo Iturralde i Carrusel Deportivo ka kritikuar ekipin e gjyqtarëve.
"Në këtë nivel, nuk mund ta paralajmërosh një lojtar për këtë dhe ta lësh ekipin me dhjetë lojtarë. Një gjyqtar që e kupton lojën do ta kishte trajtuar situatën më mirë. Menaxhim i keq i lojës nga Vincic, por Camavinga nuk duhet ta marrë topin", theksoi Iturralde.
Në tekstin e saj, Marca veçoi komentet e mediave botërore, të cilat kryesisht e konsiderojnë të dyshimtë nëse Vincic do të kishte treguar një karton të dytë të verdhë nëse do ta kishte kuptuar menjëherë se francezi kërcënohej me përjashtim./Telegrafi/