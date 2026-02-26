Për herë të parë, Belgjika ndriçon rrugët për muajin e Ramazanit
Për herë të parë, qyteti i Ghentit në Belgjikë ka ndriçuar dy nga rrugët e tij më të ngarkuara tregtare me drita festive të Ramazanit, duke hedhur një shkëlqim të ngrohtë mbi muajin e agjërimit.
Iniciativa, e udhëhequr nga Shoqata e Xhamive të Ghentit (VGM) në bashkëpunim me shitësit vendas, ka transformuar Bevrijdingslaan-Phoenixstraat në lagjen Brugse Poort dhe Wondelgemstraat në lagjen Rabot në korridore ndriçuese që shënojnë Ramazanin.
Të vendosura në ditët para muajit të shenjtë, dritat do të qëndrojnë në vend deri në festën e Fitër Bajramit që shënon fundin e Ramazanit.
"Kjo është një iniciativë që është e para e këtij lloji në të gjithë Belgjikën, askund tjetër nuk janë varur dritat në Belgjikë", tha Mohamed Abd El Motleb Omar, kryetar i VGM.
Koncepti mori formë katër vjet më parë pasi dekorime të ngjashme të Ramazanit u shfaqën në Londër.
Tregtarët vendas më vonë i dhanë mandat shoqatës që të merrej me aspektet procedurale dhe operacionale të sjelljes së dritave në Belgjikë, përfshirë sigurimin e lejeve.
"Nuk u financua nga këshilli bashkiak. U financua 100 për qind nga tregtarët vendas", theksoi Omar.
VGM përfaqëson 23 xhami në të gjithë Ghentin dhe punon për të mbështetur komunitetin mysliman, duke nxitur bashkëpunimin midis kongregacioneve të ndryshme, përfshirë ato me origjinë turke, marokene, afgane dhe pakistaneze. /AA/