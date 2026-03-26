Pentagoni po shqyrton mundësinë e ridrejtimit të ndihmës ushtarake të Ukrainës në Lindjen e Mesme?
Pentagoni thuhet se po shqyrton ridrejtimin e ndihmës ushtarake të planifikuar për Ukrainën në Lindjen e Mesme, raportoi Washington Post të enjten, duke cituar burime të paidentifikuara të njohura me çështjen.
Sipas raportit, armët që po shqyrtohen përfshijnë raketa interceptuese të mbrojtjes ajrore të porositura përmes programit të Listës së Kërkesave me Prioritet për Ukrainën (PURL).
PURL u lejon anëtarëve të tjerë të NATO-s të financojnë prokurimin e armëve amerikane për Ukrainën.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, nuk pranoi t'i përgjigjej pyetjes në lidhje me planet e Pentagonit në konferencën për shtyp të së enjtes, pavarësisht se iu bënë disa pyetje, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
Rutte tha se nuk ishte puna e tij të komentonte mbi mbështetjen kritike, por siguroi se pajisjet thelbësore ushtarake "vazhdojnë të rrjedhin" në Ukrainë, së bashku me inteligjencën ushtarake nga SHBA-të.
Shefi i NATO-s vuri në dukje se që nga viti i kaluar, PURL ka furnizuar Ukrainën me “pajisje jetësore”, duke përfshirë 70% të baterive të përdorura në sistemet Patriot, duke nënvizuar rëndësinë thelbësore të programit.
Në anën tjetër, zyrtarët ukrainas kanë shprehur hapur shqetësime se vëmendja dhe burimet e Uashingtonit janë përqendruar më shumë në Lindjen e Mesme.
Dhe kjo frikë është përsëritur nga udhëheqësit evropianë.
Presidenti francez Emmanuel Macron tha në fund të samitit të BE-së të javës së kaluar në Bruksel se lufta me Iranin "nuk duhet ta largojë vëmendjen tonë nga mbështetja që i japim Ukrainës".
Pentagoni njoftoi Kongresin Amerikan të hënën se kishte ndërmend të devijonte rreth 750 milionë dollarë fonde të ofruara nga vendet e NATO-s përmes programit PURL për të "rimbushur inventarët e ushtrisë amerikane, në vend që të dërgonte ndihmë shtesë në Ukrainë", raportoi Washington Post.
Duke iu drejtuar Samitit të Udhëheqësve të Forcave të Përbashkëta Ekspedite në Helsinki të enjten, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i bëri thirrje Evropës të "ketë kapacitet të plotë për të prodhuar të gjitha llojet e sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe raketave për to", duke përfshirë mbrojtjen kundër dronëve, raketave kruiz dhe kërcënimeve balistike.
"Nuk mund të mbështetemi në industritë e partnerëve të tjerë. Duhet të jemi të sigurt në industrinë tonë këtu në Evropë", tha Zelensky.
"Dhe ndërsa po ndërtojmë këtë kapacitet, ju lutem mos harroni se kemi nevojë për mbrojtje nga raketat ruse çdo ditë. Jam mirënjohës për ata prej jush që na mbështesin në mënyrë aktive përmes programit PURL, është jashtëzakonisht i rëndësishëm".
Më shumë se 800 raketa Patriot u përdorën në tri ditët e para të luftimeve në luftën e Iranit, më shumë sesa Ukraina ka marrë gjatë gjithë pushtimit të plotë rus, tha Zelensky gjatë një konference për shtyp më 5 mars.
Ndërsa Yurii Ihnat, Shefi i Departamentit të Komunikimit të Komandës së Forcave Ajrore të Ukrainës, tha se ndërsa Rusia shënjestroi posaçërisht infrastrukturën energjetike të Ukrainës gjatë muajve të fundit, Moska rriti përdorimin e raketave balistike, të cilat vetëm sistemet Patriot mund t'i kapin. /Telegrafi/