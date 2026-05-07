“Pensionohu sepse atëherë vijnë ofertat më të mira”, Szczesny e këshillon në formë shakaje Lewandowskin
Portieri i Barcelonës, Wojciech Szczesny, ka bërë shaka me bashkëlojtarin dhe bashkëkombësin e tij polak, Robert Lewandowski, duke thënë se duhet të dalë në pension në vend që t’i bashkohet ndonjë skuadre këtë verë.
Juventusi dhe Milani janë ndër skuadrat e Serie A që janë lidhur me një transferim gjatë verës për të nënshkruar Lewandowskin, i cili pritet të largohet nga Barcelona në fund të sezonit 2025/26 dhe do të mbushë 38 vjeç në gusht.
Qendërsulmuesi veteran ka qenë ende në formë produktive gjatë dy sezoneve të fundit - 27 gola nga 34 paraqitje në La Liga sezonin e kaluar dhe 13 nga 27 deri më tani këtë sezon, dhe mosha e tij nuk është një shqetësim i veçantë për klubet në Itali pas suksesit që 40-vjeçari Luka Modric ka qenë në Milano këtë sezon.
Lewandowski ka ende shumë mundësi në dispozicion për t’u afruar me afatin kalimtar të verës, por ish-portieri i Juventusit, Szczseny, duke folur nga përvoja e tij, bën shaka se sulmuesi duhet të tërhiqet këtë verë.
“Nëse do të më duhej t’i jepja këshilla nga përvoja ime, do t’i thosha të tërhiqej, sepse atëherë vijnë ofertat më të mira”, ka thënë Szczesny me shaka në një intervistë me Eleven Sports.
Szczesny vendosi t’i jepte fund karrierës së tij si lojtar pasi u largua nga Juventusi pas skadimit të kontratës së tij në verën e vitit 2024, përpara se të rikthehej nga pensioni pas më pak se dy muajve për të nënshkruar me Barcelonën deri në fund të sezonit 2024/25 pas një dëmtimi të portierit të parë Marc-Andre ter Stegen.
Që atëherë, Szczesny ka nënshkruar një zgjatje dyvjeçare të kontratës, e cila do ta mbajë të lidhur me Barcelonën deri në verën e vitit 2027. Ai ka bërë 40 paraqitje në të gjitha garat me katalunasit që kur iu bashkua tetorit të kaluar. /Telegrafi/