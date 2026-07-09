Pasi zbuloi se pret binjakë, Xhuli prek me një postim: 20 vjet shpresë dhe lutje
Xhuli Nura ka ndarë së fundmi me ndjekësit një nga periudhat më të veçanta të jetës së saj, duke zbuluar se është në pritje të ëmbël dhe se shumë shpejt do të bëhet nënë e binjakëve.
Lajmi tërhoqi vëmendje të madhe, pasi biznesmenia tregoi se shtatzënia është arritur përmes procedurës së fertilizimit të asistuar (IVF) me dhurues, duke folur hapur për rrugëtimin e saj drejt amësisë.
Teksa po i afrohet momentit të ardhjes në jetë të foshnjave, Xhuli ka nisur edhe përgatitjet e para për t’i mirëpritur. Ajo publikoi në rrjetet sociale një video ku shfaqet duke hekurosur me kujdes rrobat e vogëlushëve, një moment i mbushur me emocion dhe pritje.
Krahas videos, Xhuli preku ndjekësit edhe me fjalët që zgjodhi të ndajë.
“Ëndrra më e madhe nga të gjitha, 20 vjet shpresë dhe lutje”, ka shkruar ajo.
Ndryshe, Xhuli ka vendosur ta ndajë me publikun të gjithë rrugëtimin e saj drejt amësisë përmes dokumentarit "Eagle Queen", ku rrëfen sfidat, emocionet dhe përvojat që ka përjetuar në përmbushjen e ëndrrës së saj për t'u bërë nënë.