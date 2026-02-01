“Pasha Zotin s’kom ma” - pamjet e grabitjes në Pejë ku dy persona me thikë marrin paratë në një këmbimore
“Pasha Zotin s’kom ma” – dalin pamjet ku dy persona me thikë në dorë i marrin paratë në një institucion financiar në Pejë
Janë publikuar pamjet nga momenti i grabitjes së ndodhur më 28 janar 2026 në një institucion financiar në Pejë, ku dy persona të maskuar dhe nën kërcënimin e një thikë kanë arritur t’i marrin paratë punonjëses.
Ngjarja kishte ndodhur rreth orës 15:45 në rrugën “Eliot Engel”, sipas informacioneve të Policisë së Kosovës.
Në pamjet e publikuara nga Kallxo.com dëgjohet një nga grabitësit duke thënë “paret” ndërkaq punëtorja dëgjohet teksa thotë “Pasha Zotin s’kom ma”, derisa ua jep një shumë të parave.
Të dyshuarit marrin paratë dhe largohen drejt një destinacioni të panjohur.
Mirëpo policia sot ka njoftuar se ka arritur të arrestoj dy persona që lidhen me këtë rast dhe një rast tjetër që kishte ndodhur me 21 dhjetor 2025. /Telegrafi/