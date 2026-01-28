Grabitje në Pejë, dy persona të maskuar marrin para nga një këmbimore
Një rast grabitje ka ndodhur pasditen e sotme në qytetin e Pejës, në rrugën “Eliot Engell”.
Dy persona të maskuar dhe nën kërcënimin e thikës kanë arritur të marrin një shumë parash në një këmbimore.
Rastin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
“Rreth orës 15:45 policia është informuar për një rast grabitje në një këmbimore. Sipas deklaratës së punëtores dy persona të maskuar, njëri prej tyre kishte edhe armë të ftoftë thikë kanë arritur të marrin një shumë parash”, tha Gashi.
Ai shtoi se punëtorja ka deklaruar se nuk e di shumën e saktë të parave që i janë grabitur, derisa personat e dyshuar kanë arritur të largohen nga vendi i ngjarjes.
Policia aktualisht ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po merret me veprimet e tjera hetimore. /Telegrafi/