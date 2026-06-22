Pas vendimit të gjykatës, pasuria 25 milionë euro e Liam Payne shkon për djalin e tij nëntëvjeçar
Këngëtari britanik Liam Payne, i cili humbi jetën tragjikisht në moshën 31-vjeçare, ka lënë pas një pasuri të vlerësuar në rreth 25 milionë euro, sipas dokumenteve të zbuluara në gjykatë.
Sipas vendimeve të fundit të Gjykatës së Lartë në Britani, pasuria e tij do të menaxhohet në mënyrë që përfitues kryesor të jetë djali i tij 9-vjeçar, Bear.
Edhe pse artisti nuk kishte lënë testament, është përcaktuar që e gjithë pasuria të strukturohet në mënyrë ligjore për të garantuar mbrojtjen dhe përdorimin e saj në favor të fëmijës.
Liam Payne
Dokumentet e trashëgimisë tregojnë se një pjesë e fondeve mund të përdoret menjëherë për nevojat e djalit, ndërsa pjesa tjetër do të ruhet në një fond të posaçëm deri sa ai të mbushë moshën 18-vjeçare.
Ky vendim synon të sigurojë që pasuria të administrohet me kujdes dhe të mbetet e garantuar për të ardhmen e tij.
Liam Payne me të birin
Pasuria përfshin gjithashtu prona të ndryshme, përfshirë edhe shtëpinë e tij në Buckinghamshire, të blerë për rreth katër milionë euro, të cilën e kishte zgjedhur për të qenë më pranë djalit pas ndarjes me nënën e tij.
Ndërkohë, procesi ligjor për administrimin e pasurisë vazhdon, ndërsa disa çështje të lidhura me rrethanat e vdekjes së tij janë mbyllur ose hequr nga hetimet.
Liam Payne me të birin
Sipas dokumenteve, çdo pretendim ndaj pasurisë duhet të bëhet brenda afateve ligjore të përcaktuara nga rregullat e trashëgimisë në Mbretërinë e Bashkuar. /Telegrafi/