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Këngëtari britanik Liam Payne, i cili humbi jetën tragjikisht në moshën 31-vjeçare, ka lënë pas një pasuri të vlerësuar në rreth 25 milionë euro, sipas dokumenteve të zbuluara në gjykatë.

Sipas vendimeve të fundit të Gjykatës së Lartë në Britani, pasuria e tij do të menaxhohet në mënyrë që përfitues kryesor të jetë djali i tij 9-vjeçar, Bear.

Edhe pse artisti nuk kishte lënë testament, është përcaktuar që e gjithë pasuria të strukturohet në mënyrë ligjore për të garantuar mbrojtjen dhe përdorimin e saj në favor të fëmijës.

Liam Payne

Dokumentet e trashëgimisë tregojnë se një pjesë e fondeve mund të përdoret menjëherë për nevojat e djalit, ndërsa pjesa tjetër do të ruhet në një fond të posaçëm deri sa ai të mbushë moshën 18-vjeçare.

Ky vendim synon të sigurojë që pasuria të administrohet me kujdes dhe të mbetet e garantuar për të ardhmen e tij.

Liam Payne me të birin

Pasuria përfshin gjithashtu prona të ndryshme, përfshirë edhe shtëpinë e tij në Buckinghamshire, të blerë për rreth katër milionë euro, të cilën e kishte zgjedhur për të qenë më pranë djalit pas ndarjes me nënën e tij.

Ndërkohë, procesi ligjor për administrimin e pasurisë vazhdon, ndërsa disa çështje të lidhura me rrethanat e vdekjes së tij janë mbyllur ose hequr nga hetimet.

Liam Payne me të birin

Sipas dokumenteve, çdo pretendim ndaj pasurisë duhet të bëhet brenda afateve ligjore të përcaktuara nga rregullat e trashëgimisë në Mbretërinë e Bashkuar. /Telegrafi/

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