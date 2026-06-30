Pas transferimit rekord të Anderson, Man City përgatit ofertën e madhe për yllin e Newcastle
Afati kalimtar veror i Manchester Cityt po hyn në një fazë vendimtare, teksa kampionët anglezë synojnë të vazhdojnë përforcimet pas arritjes së marrëveshjes për transferimin e Elliot Anderson nga Nottingham Forest.
City ka rënë dakord për një transferim rekord britanik prej 134 milionë eurosh për Andersonin, i cili ka kryer kontrollat mjekësore në Kansas përpara se të firmosë një kontratë pesëvjeçare me klubin nga 'Etihad Stadium'.
Mesfushori anglez po kalon një formë të shkëlqyer me kombëtaren e Anglisë në Kupën e Botës dhe pritet të jetë titullar në përballjen ndaj Republikës Demokratike të Kongos në fazën e 1/16 së finales, të mërkurën.
Megjithatë, Anderson nuk është i vetmi objektiv i madh i Manchester Cityt. Sipas raportimeve të The Chronicle, klubi ka hyrë gjithashtu në garë për mesfushorin e Newcastle United, Sandro Tonali.
Raporti thekson se City ka kapacitet financiar për të realizuar edhe një transferim të madh gjatë kësaj vere, sapo marrëveshja për Andersonin të zyrtarizohet, ndërsa reprezentuesi italian është një nga emrat kryesorë në listën e dëshirave të klubit.
Tonali, ndërkohë, ka arritur një marrëveshje në parim me Tottenhamin për një pagë javore prej 318 mijë eurosh, si pjesë e një kontrate gjashtëvjeçare. Megjithatë, Spurs po hasin vështirësi për të përmbushur kërkesat financiare të Newcastle.
Londinezët panë një ofertë prej 93 milionë eurosh të refuzohej për 26-vjeçarin, ndërsa Newcastle kërkon afro 116 milionë euro për kartonin e tij. Në këto rrethana, Manchester City konsiderohet një kandidat serioz për ta transferuar Tonalin nga ‘St James' Park’, pavarësisht se tashmë ka rënë dakord të paguajë një shifër me nëntë shifra për Andersonin.
Një dyshe e mundshme mes Sandro Tonalit dhe Elliot Andersonit në mesfushën e Manchester Cityt shihet si një perspektivë jashtëzakonisht tërheqëse, pasi italiani është shndërruar në një nga mesfushorët më të mirë në futbollin evropian./Telegrafi/