Pas momentit të tyre tensionues në një dasmë, Justin dhe Hailey Bieber bëjnë daljen e radhës bashkë
Justin Bieber dhe bashkëshortja e tij, Hailey Bieber, shijuan një darkë romantike në Los Angeles të martën mbrëma.
Këngëtari 32-vjeçar dhe modelja 29-vjeçare u panë në një restorant sushi në Beverly Hills, vetëm tri ditë pasi fotot e siguruara nga Daily Mail i shfaqën ata në një moment të tensionuar gjatë dasmës së Finneas O’Connell, vëllait të Billie Eilish, me Claudia Sulewski.
Për mbrëmjen e tyre, Hailey kishte zgjedhur një bluzë të zezë me dekolte të hapur, flokët e mbledhur në një topuz elegant dhe syze të ngushta të zeza.
Ndërkohë, Justin ishte veshur në mënyrë më casual, me një bluzë të bardhë, mjekër të parruar dhe aksesorë, përfshirë vathë, një unazë në hundë dhe disa zinxhirë rreth qafës.
Pas asaj që dukej si një debat mes çiftit gjatë dasmës së O’Connell, miq të çiftit i thanë Daily Mail se Justin dhe Hailey, djali i të cilëve, Jack, sapo ka mbushur dy vjeç, janë një çift shumë i lidhur dhe se debatet e tyre janë po aq të forta sa dashuria që kanë për njëri-tjetrin.
“Hailey debaton me Justin gjatë gjithë kohës, kështu që nëse pati ndonjë debat në dasmë, me shumë gjasë ishte thjesht një moment i vogël tensioni”, tha burimi. “Ata janë çmendurisht të dashuruar dhe të përkushtuar ndaj njëri-tjetrit, pa asnjë dyshim, dhe në të ardhmen dëshirojnë të kenë edhe një fëmijë tjetër.”
Në dasmën e mbushur me yje të fundjavës së kaluar, çifti u pa duke biseduar me shumë gjallëri, ndërsa Hailey bëri disa gjeste mjaft dramatike përpara se të largohej nga bashkëshorti i saj.
Justin dhe Hailey kurorëzuan martesën në një gjykatë në New York City më 13 shtator 2018.