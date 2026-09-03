Aktori transgjinor Elliot Page nuk ka oferta të reja pas filmit "The Odyssey": Telefoni im nuk bie kurrë
Aktori transgjinor Elliot Page tha se aktualisht nuk ka ndonjë rol të ri, megjithëse së fundmi u shfaq në filmin e njohur "The Odyssey".
Roli i tij në filmin “Odisea”, i cili përmendet ndër kandidatët e mundshëm për çmimin Oscar, mori reagime të mira dhe shumë lëvdata.
Në këtë film, Page luan rolin e Sinon, një ushtar nga Ithaca, dhe shfaqet në film përkrah Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland dhe Robert Pattinson. Pas këtij projekti të suksesshëm, Page tha se nuk ka oferta të reja.
"Telefoni im nuk po bie. Nuk kam asnjë ofertë të re," tha ai.
Projekti i tij i fundit i regjistruar para "Odyssey" ishte "Naya Legend of the Golden Dolphin" në të cilin ai ia huazoi zërin personazhit Dusky. Page shtoi se dëshiron të zgjedhë role cilësore dhe beson se tani është në një periudhë të karrierës së tij ku mund të arrijë disa nga performancat e tij më të mira.
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Ai gjithashtu punoi me Christopher Nolan në filmin "Inception" dhjetë vjet para se Page të tregonte se ishte transgjinor.
"Ishte shumë mirë të aktroja në atë film dhe ishte shumë mirë të punoja me Christopherin, por u ndjeva në siklet", tha ai.
Ai shtoi se tani ndihet shumë më i lirë dhe më i relaksuar dhe beson se kjo mund ta ndihmojë në aktrim.
"Mendoj se mund të marr disa nga rolet më të mira", tha ai.
Për rolin e tij në “Odisea”, ai punoi për rritjen e masës muskulore dhe e përshkroi të gjithë përvojën si mbylljen e një kapitulli të rëndësishëm në jetë. Ai pranoi se qau pasi mbaruan xhirimet.
"Mendoj se të ndihesh i lidhur me veten të lejon të relaksohesh më shumë. Kur e njeh veten më mirë, mund t’i lejosh vetes të lësh më shumë të dhëna", shpjegoi ai. /Telegrafi/