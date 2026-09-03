Jim Curtis mbi çështjet shëndetësore: Nuk ke pse të jetosh si viktimë, vështirësitë e tua mund të bëhen forca jote
Jennifer Aniston dhe partneri i saj Jim Curtis folën për problemet e tij shëndetësore në të kaluarën.
Gjatë bisedës, Curtis foli rreth asaj se si përvoja e tij shëndetësore i dha formë perspektivës dhe pikëpamjes së tij për botën. Ai foli gjithashtu rreth asaj se si u prek nga një problem i palcës kurrizore që çoi në dëmtim të nervave dhe paralizë në të 20-at.
"Një natë e gjeta veten në spital sepse kisha dhimbje të forta trupi. Diagnoza ishte aty dhe ishte shumë e frikshme", tha ai.
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Ai shtoi se më pas ndjeu trupin e tij të ngrinte dhe të spazmonte, dhe më pas tha se luftoi me frikën. Curtis gjithashtu pranoi se këto ndryshime në perspektivë ishin graduale.
"Nuk ke pse të jetosh si viktimë ose të jetosh në vuajtjet e tua. Vështirësitë e tua mund të bëhen forca jote pasi t'i pranosh dhe t'i duash ato. Nuk ke pse ta lejosh frikën të të ndalojë të jetosh ëndrrën tënde", tha ai. /Telegrafi/