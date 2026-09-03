Lionel Richie del nga spitali pas incidentit shqetësues në skenë
Lionel Richie është liruar nga spitali, disa ditë pas një incidenti shqetësues gjatë një koncerti.
Legjenda 77-vjeçare e R&B-së u shtrua në spital një ditë pasi, gjatë performancës së këngës së fundit të mbrëmjes në St. Louis, Missouri, u duk se po kishte vështirësi për të vazhduar performancën.
Daily Mail konfirmon se Richie është larguar nga njësia e kujdesit intensiv në St. Louis dhe se aktualisht ndodhet në shtëpinë e tij në Los Angeles, ku “po ndihet mirë”.
Gjatë qëndrimit në spital, Richie iu nënshtrua kontrolleve për “probleme të lidhura me zemrën”, pasi u paraqit vetë në spital të shtunën, pak kohë pasi ishte parë të kishte vështirësi gjatë koncertit.
Në një video nga kënga e fundit e koncertit të tij në The Muny, në Forest Park, të siguruar nga Daily Mail, Richie duket se në disa momente mbetet pa frymë teksa përpiqet të këndojë një nga hitet e tij më të mëdha, “All Night Long”.
Richie gjithashtu dukej se kishte vështirësi të qëndronte në këmbë dhe, në fillim të këngës, u detyrua të ulej në një stol pianoje, ku qëndroi deri në përfundim të performancës.