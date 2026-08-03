Ariana Grande do të tërhiqet përkohësisht nga vëmendja publike pas përfundimit të turneut të saj “Eternal Sunshine”, ndërsa ka hequr dorë edhe nga roli i planifikuar në shfaqjen “Sunday in the Park with George” në West End.

Sipas përfaqësuesit të këngëtares dhe aktores amerikane, 33-vjeçare, vendimi është marrë për t’i dhënë asaj mundësinë të pushojë pas një periudhe intensive angazhimesh dhe për t’u larguar nga vëmendja e vazhdueshme publike, e cila ka sjellë komente të shumta për pamjen e saj fizike.

“Ariana do të tërhiqet një hap nga dukshmëria pasi të përfundojë turneun ‘Eternal Sunshine’.

Ajo mezi pret ta mbyllë turneun me një notë të lartë, e shëndetshme dhe e lumtur, dhe më pas të shijojë një pushim të merituar nga puna dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjellë një shqyrtim të vazhdueshëm ndaj saj”, tha zëdhënësi i saj për People.

Pas këtij njoftimi, producentët e shfaqjes “Sunday in the Park with George” konfirmuan se Grande nuk do të jetë më pjesë e kastit.

Ata theksuan se e respektojnë plotësisht vendimin e artistes dhe i uruan asaj më të mirat, duke shtuar se shfaqja do të realizohet sipas planit në verën e vitit 2027, ndërsa emrat e rinj të aktorëve do të bëhen publikë më vonë.

Në muajt e fundit, Ariana Grande ka qenë shpesh në qendër të diskutimeve në rrjetet sociale për pamjen e saj, veçanërisht pas publikimit të videoklipit “Petal”.

Megjithatë, artistja ka deklaruar më parë se është në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa ekipi i saj thekson se pushimi është një hap i nevojshëm pas angazhimit të madh fizik dhe emocional gjatë turneut. /Telegrafi/

YjetMagazina