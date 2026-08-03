Pas kritikave për pamjen, Ariana Grande vendos të largohet përkohësisht nga skena
Ariana Grande do të tërhiqet përkohësisht nga vëmendja publike pas përfundimit të turneut të saj “Eternal Sunshine”, ndërsa ka hequr dorë edhe nga roli i planifikuar në shfaqjen “Sunday in the Park with George” në West End.
Sipas përfaqësuesit të këngëtares dhe aktores amerikane, 33-vjeçare, vendimi është marrë për t’i dhënë asaj mundësinë të pushojë pas një periudhe intensive angazhimesh dhe për t’u larguar nga vëmendja e vazhdueshme publike, e cila ka sjellë komente të shumta për pamjen e saj fizike.
“Ariana do të tërhiqet një hap nga dukshmëria pasi të përfundojë turneun ‘Eternal Sunshine’.
Ajo mezi pret ta mbyllë turneun me një notë të lartë, e shëndetshme dhe e lumtur, dhe më pas të shijojë një pushim të merituar nga puna dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjellë një shqyrtim të vazhdueshëm ndaj saj”, tha zëdhënësi i saj për People.
Pas këtij njoftimi, producentët e shfaqjes “Sunday in the Park with George” konfirmuan se Grande nuk do të jetë më pjesë e kastit.
Ata theksuan se e respektojnë plotësisht vendimin e artistes dhe i uruan asaj më të mirat, duke shtuar se shfaqja do të realizohet sipas planit në verën e vitit 2027, ndërsa emrat e rinj të aktorëve do të bëhen publikë më vonë.
Në muajt e fundit, Ariana Grande ka qenë shpesh në qendër të diskutimeve në rrjetet sociale për pamjen e saj, veçanërisht pas publikimit të videoklipit “Petal”.
Megjithatë, artistja ka deklaruar më parë se është në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa ekipi i saj thekson se pushimi është një hap i nevojshëm pas angazhimit të madh fizik dhe emocional gjatë turneut. /Telegrafi/