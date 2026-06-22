Pas dasmës luksoze, Dua Lipa dhe Callum Turner mbyllin muajin e mjaltit në Itali
Dua Lipa dhe bashkëshorti i saj, Callum Turner, i kanë dhënë fund pushimeve romantike në Itali, pasi kaluan ditët e muajit të mjaltit mes Bregut të Amalfit dhe Romës.
Çifti u fotografua duke lënë hotelin e tyre në kryeqytetin italian, teksa përgatiteshin për t’u nisur drejt aeroportit.
Këngëtarja shqiptare u shfaq me një stil veror, e veshur me një jelek të bardhë, xhinse me bel të ulët dhe një shall blu, të kombinuara me bizhuteri dhe një çantë të madhe Chanel, shkruan DailyMail.
Ndërkohë, Callum Turner kishte zgjedhur një veshje të lehtë verore, ndërsa u ul pas timonit të një Porsche 911 Turbo S Cabriolet me vlerë rreth 200 mijë funte (rreth 235 mijë euro).
Pak ditë më parë, të sapomartuarit festuan martesën e tyre me një ceremoni luksoze në Palermo të Siçilisë.
Festimet, që sipas raportimeve kushtuan rreth 1.5 milionë funte (rreth 1.8 milionë euro), mblodhën emra të njohur si Elton John, Charli XCX dhe Donatella Versace.
Gjatë fundjavës, Dua publikoi edhe fotografi nga ceremonia e martesës, duke i shoqëruar me mbishkrimin e thjeshtë: “Z. dhe Znj.”.
Në imazhet e ndara, këngëtarja shkëlqente me një fustan të veçantë Chanel, ndërsa çifti festoi deri në orët e para të mëngjesit mes muzikës dhe fishekzjarreve spektakolare. /Telegrafi/