Haaland bëhet fytyra reklamuese e një udhëzuesi për ciklin menstrual: Për burrat që nuk e kuptojnë ende
Platforma e shëndetit të grave me seli në Dubai, Hiya Healthcare, ka përdorur Erling Haaland dhe popullaritetin e tij pas Kupës së Botës për t'u shpjeguar burrave ciklin menstrual.
Konkretisht, në profilin e Instagram-it të Hiya Healthcare, ata publikuan një udhëzues për burrat "që ende nuk e kuptojnë".
I titulluar "Cikli Menstrual i Prezantuar nga Haaland", ky udhëzues shpjegon se çfarë ndiejnë gratë gjatë fazës së tyre menstruale, ku secila ndjenjë përfaqësohet nga një fotografi përkatëse nga Haaland.
Shpjegohet faza folikulare, pastaj periudha e ovulacionit, si dhe faza luteale.
“Nëse gratë duhet ta kuptojnë futbollin, i cili ndodh çdo 4 vjet, burrat duhet ta kuptojnë ciklin menstrual, i cili ndodh çdo muaj”, thanë ato në përshkrimin e postimit.
Më në fund, ata pyetën: "Tani është e qartë, apo jo?"
Ky postim humoristik tërhoqi vëmendje të konsiderueshme në mediat sociale dhe pasoi popullaritetin e jashtëzakonshëm të Haaland pas Kupës së Botës.
Vetë futbollisti nuk bëri reklamë, por komentet ishin plot lëvdata për idenë e ekipit të marketingut.
"Informuese dhe qesharake," ranë dakord ata.
Hiya Healthcare është një platformë dhe kompani e specializuar e dedikuar për shëndetin e grave, me një fokus të veçantë në ekuilibrin hormonal, monitorimin e ciklit menstrual, pjellorinë dhe këshillimin gjinekologjik. /Telegrafi/