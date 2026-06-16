Paris Hilton mbështet familjet e fëmijëve të rrahur në shkollë, ku ajo vetë ishte viktimë e abuzimit
Paris Hilton u rikthye në shkollën Provo Canyon në Springville, Utah të hënën për të mbështetur dy familje që ngritën padi atë ditë për abuzim të dyshuar me fëmijë.
Hilton tha se kaloi pothuajse një vit në atë institucion në fund të viteve nëntëdhjetë dhe se më pas u ekspozua ndaj abuzimit. Ajo pretendon se punonjësit e rrahën, e vëzhguan ndërsa bënte dush, i dhanë pilula të panjohura dhe e mbajtën në izolim pa rroba.
Përpara shkollës, ajo tha se kishte vite që përgatitej për kthimin e saj.
Paris Hilton (Foto: AP)
"Ëndërroja të bëhesha mjaftueshëm e fortë, mjaftueshëm e suksesshme dhe mjaftueshëm e fuqishme për t'u rikthyer dhe për të qenë heroina që duhej të isha kur isha e mbyllur brenda si vajzë e vogël. Sot është ajo ditë dhe nuk do të dorëzohem", tha Hilton.
Lokali tani është nën pronësi të re dhe menaxhmenti tha se nuk mund të komentojë mbi ngjarjet që i paraprinë ndryshimit të pronësisë, përfshirë periudhën kur Hilton qëndroi atje.
Shkolla nuk donte të diskutonte raste individuale aktuale për shkak të ligjeve për privatësinë e pacientëve, por deklaroi se në shkollë, siguria, dinjiteti dhe mirëqenia e atyre që na janë besuar janë përparësitë më të larta.
Paris Hilton (Foto: AP)
Një nga paditë e reja përfshin një djalë 13-vjeçar, nëna e të cilit, Aleah Corona, pretendon se ai nuk mori ndihmë të menjëhershme pasi një banor tjetër goditi kokën në tokë.
Padia pretendon se ai pësoi një nofull të thyer dhe një dëmtim traumatik në tru. Një familje tjetër pretendon se vajza e tyre vuajti nga dhimbje të forta stomaku dhe të përziera për më shumë se shtatë ditë para se shkolla të kërkonte kujdesin e duhur mjekësor, pas së cilës ajo pësoi dështim të veshkave.
Zyrtarët shtetërorë të shëndetësisë vendosën kufizime të përkohshme në shkollë në maj sepse stafi nuk kërkoi menjëherë ndihmë mjekësore për një nxënës me lëndime serioze.
Masat, të cilat përfshijnë ndalimin e pranimit të përdoruesve të rinj, duhet të skadojnë të enjten. Hilton u bëri thirrje autoriteteve të Utahut të mbyllin shkollën dhe kujtoi se ajo kishte dëshmuar më parë para Kongresit dhe legjislaturave shtetërore, ku mbështeti ligjet për mbrojtjen e adoleshentëve. /Telegrafi/
Paris Hilton (Foto: AP)