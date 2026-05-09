Parada e varfër ushtarake në Moskë, Putin nën masa të mëdha sigurie
Presidenti rus, Vladimir Putin ka deklaruar se “fitorja do të jetë gjithmonë e Rusisë” gjatë paradës ushtarake në Sheshin e Kuq në Moskë, e organizuar me rastin e Ditës së Fitores ndaj Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore.
Ngjarja u zhvillua nën masa të shtuara sigurie, ndërsa në paradë morën pjesë edhe disa liderë të huaj - parada e varfër zgjati rreth 50 minuta.
Megjithatë, këtë vit ceremonia u dallua për një ndryshim të pazakontë: mungesën e tankeve, raketave dhe armatimit të rëndë, përveç fluturimeve të aeroplanëve luftarakë.
Putin e përdori fjalimin për të lavdëruar forcat ruse që luftojnë në Ukrainë, duke theksuar se ato përballen me një “forcë të mbështetur nga NATO”. Ai shtoi se “uniteti dhe qëndrueshmëria e popullit rus” janë çelësi i suksesit, shkruan reuters.
Ndërkohë, situata në Ukrainë dhe tensionet me Perëndimin vazhdojnë të ndikojnë në klimën e sigurisë.
Autoritetet ruse dhe ukrainase kanë shkëmbyer akuza për shkelje të armëpushimeve të përkohshme, ndërsa është raportuar edhe për plane të reja ushtarake dhe sulme me dronë në distanca të gjata.
Në Moskë janë vendosur kufizime të përkohshme në internet dhe shërbimet mobile për arsye sigurie, ndërsa parada është shoqëruar me masa të rrepta mbrojtëse.
Dita e Fitores mbetet festa më e rëndësishme shtetërore në Rusi, duke shërbyer si simbol i fuqisë ushtarake dhe kujtesës së Luftës së Dytë Botërore, në të cilën Bashkimi Sovjetik humbi rreth 27 milionë njerëz. /Telegrafi/
