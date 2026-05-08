Papa nuk kaloi një kontroll sigurie bankare - thjesht nuk i besuan
Papa Leo XIV ka hasur në një situatë të pazakontë gjatë një përpjekjeje për të përditësuar të dhënat e tij personale në një bankë në Shtetet e Bashkuara, ku mban një llogari.
Sipas rrëfimit të priftit Tom McCarthy, mik i ngushtë i Papës, ai ka kontaktuar personalisht shërbimin ndaj klientit të bankës, duke iu përgjigjur pyetjeve të sigurisë dhe duke kërkuar ndryshimin e numrit të telefonit dhe adresës së tij.
Megjithatë, punonjësi i bankës nuk ka pranuar të kryejë ndryshimet dhe e ka udhëzuar që të paraqitet fizikisht në një degë për verifikim.
Gjatë bisedës, Papa ka tentuar të sqarojë identitetin e tij duke thënë “Po nëse ju them se jam Papa Leo?”, por sipas rrëfimit, operatori e ka ndërprerë thirrjen.
Sipas raportimeve të The New York Times, situata është zgjidhur më vonë, pasi është verifikuar identiteti i tij dhe janë kryer ndryshimet e kërkuara. /Telegrafi/