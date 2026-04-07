Panther 123R - kamioni gjigant italian për terrene të vështira
Kamioni i ri me gomat me shpinë të prodhuesit italian Printoh quhet Panther 123R dhe është dizajnuar për kantiera ndërtimi ose gurthyesa, duke qenë i aftë të transportojë ngarkesa në kushte jashtëzakonisht të vështira.
Ky model i ri është kamioni më i madh që kompania italiane ka krijuar ndonjëherë dhe bazohet në një platformë të re.
Avantazhi kryesor është kapaciteti ngarkues prej 20,5 tonë, më shumë se çdo kamion tjetër të krahasueshëm në këtë kategori.
Panther 123R ka gjatësi 6,70 metra, që nuk e bën veçanërisht të madh, por kapaciteti i ngarkesës është i madh. Pesha e veturës boshe është vetëm 18,66 tonë.
Karroca e kamionit mund të rrotullohet 360 gradë, ndërsa gomat me shpinë mbeten të palëvizshme. Zbrazja kontrollohet nga një cilindër hidraulik teleskopik, dhe falë rrotullimit të platformës mund të realizohet një zbrazje shumë e saktë.
E gjithë struktura e brendshme e gomave me shpinë, e quajtur PowerForce, është zhvilluar nga italianët posaçërisht për këtë kamion të ri. Ka tetë rrota, secili vendosur në krahë të pavarur, me një lëvizje të pezullimit afër 18 cm, dhe amortizatorët e tyre të pavarur.
Kjo mundëson që kamioni të përthithë jo-rregullsi serioze të terrenit. Një tensionues automatik siguron ngushtësinë e gomave me shpinë. Struktura e gomave me shpinë dhe pezullimi i pavarur i ka lejuar prodhuesit italian të regjistrojë 20 patente.
Motori me naftë është i prodhuar nga Caterpillar dhe ka 320 kuaj/fuqi. Shpejtësia maksimale arrin 17,5 km/h. /Telegrafi/