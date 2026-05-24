Alfa Romeo Giulia dhe Stelvio e reja po vijnë—por jo së shpejti
Vetëm një diapozitiv i mjaftoi për të shkaktuar një stuhi të madhe: Alfa Romeo duket se konfirmoi se linja e saj e ardhshme do të përbëhej vetëm nga një SUV kompakt, duke fshirë me sa duket Giulia dhe Stelvio të ardhshëm me një goditje të vetme. Por ky imazh nuk e tregoi të gjithë historinë.
Pas prezantimit të strategjisë së saj FaSTLAne 2030, kompania lëshoi një deklaratë duke sqaruar se çfarë do të ndodhë në të vërtetë - dhe duke plotësuar disa boshllëqe të rëndësishme. Përfundimi kryesor? Giulia dhe Stelvio të ardhshëm të Alfa Romeo janë ende në rrugë e sipër. Vetëm jo menjëherë, transmeton Telegrafi.
Diapozitivi i shfaqur në Ditën e Investitorëve të Stellantis nxori në pah vetëm dy produkte të ardhshme: një SUV kompakt dhe një makinë performuese.
Kjo mjaftoi për të nxitur spekulimet, por Alfa Romeo më vonë lëshoi një deklaratë duke sqaruar planin e saj të ardhshëm, duke konfirmuar se një model i ri kompakt është gjithashtu në zhvillim e sipër.
Kjo sugjeron fuqimisht se emri Giulietta mund të kthehet. Sidoqoftë, linja e ardhshme e Alfa Romeo tani duket më e gjerë se sa prisnin shumë - ose ishin bërë të besonin. Por pyetja e vërtetë mbetet: çfarë po ndodh me Giulia-n dhe Stelvio-n?
"Alfa Romeo po studion zgjidhje për të vazhduar të konkurrojë në segmentin D me interpretime të reja të gamës aktuale të përbërë nga Giulia dhe Stelvio, duke i qëndruar besnike ADN-së së saj të orientuar drejt performancës, ndërsa përshtatet me evolucionin e tregut. Marka do të shfrytëzojë platforma fleksibile për të prezantuar progresivisht zgjidhje shumë-energjie, duke përfshirë sisteme hibride dhe elektrike të fuqisë. Më shumë detaje do të komunikohen në një fazë të mëvonshme", thuhet në deklaratë.
Thënë thjesht, Giulia dhe Stelvio e gjeneratës së ardhshme nuk janë anuluar. Në vend të kësaj, Alfa Romeo po merr më shumë kohë për të përcaktuar strategjinë më të mirë për t'u rikthyer në thelbin e segmentit, ku konkurrenca përfshin modele si Mercedes-Benz GLC dhe BMW Seria 3.
Të dy modelet pritet të ofrojnë ende mundësi të shumta të sistemit të fuqisë - duke përfshirë versionet hibride dhe plotësisht elektrike - dhe platforma STLA Large mbetet një mundësi e fortë. Pra, nuk ka nevojë për nekrologji ende. Alfa Romeo duket e vendosur t'i lançojë këto modele vetëm kur të ketë një përzierje perfekte të dizajnit, teknologjisë dhe inxhinierisë.
Deklarata gjithashtu riafirmoi angazhimin e Alfa Romeo-s ndaj SUV-it Junior.
Kompania tha:'[Junior] do të përditësohet gjatë ciklit të tij jetësor dhe do të vazhdojë të konkurrojë në segmentin B-SUV, duke synuar një audiencë të re dhe dinamike dhe duke shërbyer si një pikë hyrjeje natyrale në botën e Alfa Romeo-s me një produkt në krye të kategorisë'.
Siç u përmend më parë, një model kompakt më tradicional është gjithashtu në horizont - një veprim i papritur që mund ta pozicionojë Alfa Romeo-n kundër rivalëve të ardhshëm si Audi A3, BMW Seria 1 dhe Mercedes-Benz A-Class. Mund të përdorë gjithashtu një platformë shumë-energjie si STLA One për të mbështetur një sërë motorësh.
Dhe së fundmi, është modeli halo: një makinë sportive e zhvilluar nën etiketën BottegaFuoriserie. Sepse, ndërsa praktikaliteti ende ka rëndësi, Alfa Romeo e di rëndësinë e të bërit të njerëzve të ëndërrojnë. /Telegrafi/