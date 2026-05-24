Dodge po punon për një zëvendësim të Viper me një emër tjetër gjarpri
Stellantis ka përcaktuar planin e saj për vitet e ardhshme, dhe ai përfshin mbi 100 makina të reja dhe të rifreskuara.
Në Shtetet e Bashkuara, çdo markë amerikane po merr metal të ri, dhe për Dodge, kjo përfshin një makinë të re sportive halo të quajtur Copperhead, e cila do të ketë një variant SRT.
Car and Driver i hodhi një vështrim të hershëm makinës, duke e përshkruar atë si të gjatë, të ulët dhe elegante dhe me shumë mundësi të bazuar në Charger.
Ajo ka një numër të madh vrimash ajrimi, duke përfshirë një kanal S në kapakun e motorit me një fryrje masive.
Ka vrima shtesë ajrimi në kapakun e motorit dhe vrima ajrimi pas rrotave të pasme për ftohjen e frenave, transmeton Telegrafi.
Në pjesën e pasme është një krah masiv i pasmë, ndërsa majat e shkarkimit lënë të kuptohet se motori me djegie fshihet nën kapakun e motorit.
Prodhuesi i automjeteve nuk arriti të japë ndonjë detaj të sistemit të fuqisë për botimin, por dyshojmë se do të ofrojë diçka më pak se një V-8.
Nëse Ram Rumble Bee i ri është ndonjë tregues, Dodge mund të ketë edhe një gamë opsionesh motori për automjetin - por kjo mbetet për t'u parë.
Emri Copperhead nuk është i ri për Dodge, i cili do ta markojë atë me një logo gjarpri të ngjashëm me Viper.
Kompania e përdori për herë të fundit emrin gati 30 vjet më parë në një makinë konceptuale të projektuar për t'u vendosur poshtë Viper. /Telegrafi/