Pamje e rrallë nga jeta e egër, shqiponja gjuan një "të vogël të derrit të egër" në Turqi
Një moment i rrallë nga jeta e egër është kapur në lindje të Turqisë.
Atje, një shqiponjë është parë duke gjuajtur dhe duke marrë me vete një “të vogël” të derrit të egër.
Një qytetar turk e regjistroi momentin e rrallë me telefonin e tij celular teksa po udhëtonte me makinë në një zonë rurale në Uludere në provincën Şirnak, në juglindje të Turqisë, pasi vuri re një tufë derrash të egër.
Shqiponja e kapi këlyshin me kthetrat e saj dhe e ngriti në ajër, duke bërë që pjesa tjetër e tufës të shpërndahej në panik. /AA/
Şırnak'ta bir vatandaş uçarken kayda aldığı kartalın kırsaldaki domuz avını anbean yakaladı!https://t.co/7n7UUljPWh pic.twitter.com/5RwqdcZlVc
— Halk TV (@halktvcomtr) May 6, 2026