Një moment i rrallë nga jeta e egër është kapur në lindje të Turqisë.

Atje, një shqiponjë është parë duke gjuajtur dhe duke marrë me vete një “të vogël” të derrit të egër.


Një qytetar turk e regjistroi momentin e rrallë me telefonin e tij celular teksa po udhëtonte me makinë në një zonë rurale në Uludere në provincën Şirnak, në juglindje të Turqisë, pasi vuri re një tufë derrash të egër.

Shqiponja e kapi këlyshin me kthetrat e saj dhe e ngriti në ajër, duke bërë që pjesa tjetër e tufës të shpërndahej në panik. /AA/

