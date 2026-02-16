Pak kush e di pse duhet të vendosni letër kuzhine nën mish në frigorifer
Një zakon i thjeshtë që parandalon bakteret, ruan freskinë dhe mbron familjen
Në kuzhinë shpesh mendojmë se gjërat e mëdha janë vendimtare, cilësia e mishit, temperatura e gatimit, erëzat. Por e vërteta është se siguria e ushqimit fillon shumë më herët, në momentin kur ushqimin e vendosni në frigorifer.
Një hap i thjeshtë mund të bëjë një ndryshim të madh.
Vendosja e letrës së kuzhinës nën mishin e papërpunuar para se ta ruani në frigorifer nuk është një truk nga interneti, është një mburojë e vogël higjienike që mund të parandalojë përhapjen e baktereve dhe të zgjasë freskinë e ushqimit.
Dhe pikërisht këto gjëra të vogla bëjnë dallimin midis rutinës dhe një shtëpie të ndërgjegjshme.
Pse letra e kuzhinës është më e rëndësishme sesa mendoni
Mishi i papërpunuar natyrshëm lëshon lëngje. Kjo lëngë, që shpesh grumbullohet në fund të paketimit, mund të përmbajë baktere si Salmonella dhe E. coli.
Nëse këto lëngje përhapen në raftin e frigoriferit ose bien në kontakt me ushqime të tjera, sidomos me ato që konsumohen pa përpunim termik, rreziku i kontaminimit të kryqëzuar rritet ndjeshëm.
Letra e kuzhinës vepron si një barrierë absorbuese.
Ajo:
- thith tepricën e lëngjeve
- parandalon përhapjen e tyre
- ul lagështinë rreth mishit
- ngadalëson zhvillimin e erërave të pakëndshme
Më pak lagështi do të thotë edhe zhvillim më i ngadaltë i baktereve. Dhe në hapësirën e mbyllur të frigoriferit, kjo është vendimtare, transmeton Telegrafi.
Çfarë është kontaminimi i kryqëzuar dhe pse është i rrezikshëm
Kontaminimi i kryqëzuar ndodh kur bakteret nga mishi i papërpunuar kalojnë te ushqime të tjera, sipërfaqe pune ose enë.
Skenarët më të shpeshtë janë:
- Lëngu i mishit bie mbi fruta ose perime
- Prekni mishin e papërpunuar dhe pa larë duart merrni ushqime të tjera
- Tabakaja ku ka qenë mishi bie në kontakt me ushqime të tjera
- Bakteret janë të padukshme, por pasojat mund të jenë serioze.
Simptomat e helmimit ushqimor variojnë nga të përzierat dhe dhimbjet e barkut deri te komplikime më të rënda tek fëmijët dhe të moshuarit.
Prandaj është e rëndësishme të kujtojmë thënien e vjetër – “Më mirë të parandalosh sesa të kurosh.”
Si ta aplikoni siç duhet këtë truk
Ky veprim zgjat më pak se një minutë.
Zgjidhni një enë ose tabaka të pastër.
Vendosni një ose dy fletë letre kuzhine në fund.
Vendosni mishin mbi letër.
Mbulojeni enën me kapak ose me folje plastike.
Ruajeni mishin në raftin më të poshtëm të frigoriferit – ku temperatura është më e qëndrueshme.
Ndërroni letrën nëse laget.
Mos e lini kurrë mishin në paketim të hapur.
Këshilla shtesë për ruajtjen e sigurt të mishit
Nëse dëshironi siguri maksimale, kushtojini vëmendje edhe këtyre:
• Mbani mishin e papërpunuar të ndarë nga ushqimet e gatshme
• Përdorni dërrasë të veçantë për prerjen e mishit
• Pas kontaktit me mish të papërpunuar, lani duart me ujë të ngrohtë dhe sapun për të paktën 20 sekonda
• Pastroni rregullisht raftet e frigoriferit me dezinfektues të butë
• Mos e ruani mishin e freskët më shumë se 1–2 ditë në frigorifer
Nëse nuk planifikoni ta gatuani brenda 48 orëve – është më mirë ta ngrini në frigorifer.
Pse më pak lagështi do të thotë freski më e gjatë
Lagështia e tepërt përshpejton prishjen.
Kur letra thith lëngjet, mishi mbetet më i thatë në sipërfaqe. Kjo nuk do të thotë se thahet, por se mjedisi bëhet më pak i favorshëm për zhvillimin e baktereve.
Më pak lagështi – më pak mikroorganizma.
Më pak mikroorganizma – më pak rrezik.
Kaq e thjeshtë.
Psikologjia e një frigoriferi të rregullt
Një frigorifer i organizuar nuk është vetëm çështje estetike.
Ai ul stresin, lehtëson planifikimin e vakteve dhe rrit ndjenjën e kontrollit në shtëpi.
Kur e dini se keni ndërmarrë hapa të vegjël, por të rëndësishëm për sigurinë e familjes, rritet edhe ndjenja e sigurisë.
Dhe siguria në kuzhinë do të thotë qetësi në tryezë.
Gabimet që shumë njerëz bëjnë
• Mbështeten vetëm te paketimi origjinal
• Lënë mishin pa kapak
• Përziejnë ushqimin e papërpunuar me atë të gatshëm
• Nuk kontrollojnë afatin e përdorimit
• Nuk lajnë duart gjatë përgatitjes së ushqimeve të ndryshme
Një pakujdesi e vogël mund ta prishë të gjithë vaktin.
Një detaj i vogël që bën diferencë të madhe
Letra e kuzhinës nën mish nuk është trend – është një zakon i thjeshtë që mbron shëndetin.
Në një kohë kur gjithçka bëjmë me shpejtësi, është e rëndësishme të kujtojmë se janë pikërisht hapat e vegjël ata që ruajnë shtëpinë.
Sepse një kuzhinë e sigurt nuk është luks, është baza e çdo familjeje të shëndetshme. /Telegrafi/