Minestrone me makarona dhe perime – receta e ngrohtë që zëvendëson edhe drekën
Plot perime, makarona dhe aromë mesdhetare: kjo supë e trashë italiane është ideale për ditët kur kërkoni një vakt të shijshëm, të lehtë dhe ngopës
Minestrone është një pjatë tradicionale italiane që ndryshon nga qyteti në qytet dhe nga shtëpia në shtëpi, por baza mbetet gjithmonë e njëjtë: shumë perime, makarona të ziera shkurt dhe një salcë e pasur domatesh.
Përbërësit
▪ 2 karota,
▪ 2 patate,
▪ 1 qepë e vogël,
▪ 2 thelpinj hudhër,
▪ 150 g makarona,
▪ 150 g bishtaja,
▪ 100 g lulelakër,
▪ 100 g qiqra të ziera,
▪ 400 g domate të konservuara,
▪ 1.5 l lëng perimesh,
▪ 3 lugë gjelle vaj ulliri,
▪ 3 lugë gjelle parmezan,
▪ pak majdanoz të freskët,
▪ kripë dhe piper sipas shijes,
▪ 1 /2 lugë çaji rigon të thatë.
Përgatitja
Prisni qepën, karotat dhe patatet në kubikë të vegjël, më pas nxehni vajin e ullirit në një tenxhere të madhe dhe kaurdisni shkurt perimet. Shtoni hudhrën e grirë imët, bishtajat dhe lulelakrën, pastaj vazhdoni përzierjen edhe disa minuta.
Hidhni domatet dhe lëngun e perimeve, më pas shtoni qiqrat dhe erëzat: kripën, piperin dhe rigonin. Ziejeni rreth 25 minuta në temperaturë mesatare, derisa perimet të zbuten. Në fund shtoni makaronat dhe ziejini aq minuta sa rekomandohet në paketim.
Shërbejeni të ngrohtë, me parmezan të grirë dhe majdanoz të freskët të copëtuar sipër.
Ju bëftë mirë, - transmeton Telegrafi.