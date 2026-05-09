Pasta italiane me kungulleshka, domate qershi dhe borzilok
Një pjatë e lehtë, aromatike dhe sezonale, me perime të freskëta, vaj ulliri dhe djathë të grirë, ideale për ditët kur kërkohet shije mesdhetare pa rëndesë
Kjo recetë është frymëzuar nga kuzhina e thjeshtë italiane, ku përbërësit sezonalë luajnë rolin kryesor. Kungulleshkat e njoma, domatet qershi, vaji i ullirit, hudhra dhe borziloku krijojnë një salcë të lehtë, pa krem dhe pa rëndesë, por me shije të plotë. Është pjatë e përshtatshme për drekë ose darkë, sidomos në pranverë dhe fillim vere, transmeton Telegrafi.
Përbërësit për 4 persona
▪ 400 g pasta, si penne, fusilli, linguine ose spaghetti
▪ 2 kungulleshka mesatare, të prera në gjysmëhëna të holla
▪ 250 g domate qershi, të përgjysmuara
▪ 3 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
▪ 2 thelpinj hudhre, të grirë imët
▪ 40 g djathë parmigiano reggiano ose grana padano, i grirë
▪ 8 deri në 10 gjethe borziloku të freskët
▪ 1 lugë çaji lëvore limoni e grirë imët
▪ kripë sipas shijes
▪ piper i zi i bluar në moment
▪ pak ujë nga zierja e pastave
▪ sipas dëshirës: pak spec djegës i thatë ose disa pika lëng limoni
Përgatitja
Vendosni një tenxhere të madhe me ujë në zjarr. Kur uji të vlojë, shtoni kripë dhe hidhni pastat. Ziejini sipas udhëzimit në paketim, por lërini pak “al dente”, pra të buta, por jo të tejziera. Para se t’i kulloni, ruani një filxhan nga uji i zierjes, sepse do të ndihmojë që salca të lidhet më mirë me pastat.
Ndërkohë, në një tigan të gjerë ngrohni vajin e ullirit në zjarr mesatar. Shtoni hudhrën e grirë dhe kaurdiseni vetëm pak, derisa të lëshojë aromë. Kujdes të mos digjet, sepse hudhra e djegur i jep hidhësi gjithë pjatës.
Shtoni kungulleshkat e prera hollë dhe kaurdisini për 5 deri në 7 minuta, derisa të zbuten, por të ruajnë pak freski dhe ngjyrë. Nuk duhet të bëhen shumë të qullëta. Më pas shtoni domatet qershi, pak kripë dhe piper të zi. Lërini në tigan edhe 3 deri në 4 minuta, derisa domatet të zbuten lehtë dhe të lëshojnë pak lëng.
Kur pastat të jenë gati, kullojini dhe hidhini menjëherë në tiganin me perime. Shtoni pak nga uji i zierjes dhe përziejini mirë në zjarr të ulët, derisa pastat të mbështillen me salcën e lehtë të perimeve. Nëse duken të thata, shtoni edhe pak ujë nga zierja.
Në fund, shtoni lëvoren e limonit, borzilokun e freskët të copëtuar me dorë dhe djathin e grirë. Përziejini lehtë, që aromat të bashkohen, por pa e rënduar pjatën. Nëse dëshironi shije më të freskët, mund të shtoni edhe disa pika lëng limoni.
Shërbejini menjëherë, me pak djathë të grirë sipër, piper të zi dhe disa gjethe borziloku për aromë.
Këshillë për shije më italiane
Sekreti është thjeshtësia. Mos e teproni me përbërësit dhe mos i zieni shumë perimet. Kungulleshkat duhet të mbeten të njoma, domatet të japin ëmbëlsi natyrale, ndërsa borziloku dhe limoni ta bëjnë pjatën të freskët dhe sezonale.
Me çfarë mund të shoqërohet
Kjo pjatë shkon shumë mirë me një sallatë të thjeshtë me rukola, kastravec dhe vaj ulliri. Për një version më të pasur, mund të shtoni sipër pak mozzarella të freskët ose disa copëza ricotta.
Ju bëftë mirë. /Telegrafi/