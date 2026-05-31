Fustani i nuses së Trump Jr. nxiti komente: Dhëndri nuk pagoi asnjë cent për dasmën
Donald Trump, Melania dhe Barron munguan në dasmën në Bahamas, ndërsa mediat shkruajnë se ceremonia u organizua nga miqtë e pasur të nuses
“Nata kur u martova me mikun tim më të mirë, dashurinë time, të përhershmin tim”, shkruan në përshkrimin e videos nga dasma e Donald Trump Jr. dhe Bettina Anderson, të cilët fillimisht kurorëzuan martesën civile më 21 maj në Florida, ndërsa fundjavën e kaluar organizuan ceremoninë fetare në Bahamas.
Videoja zbulon shumë detaje nga ceremonia, përfshirë edhe fustanin e nuses.
Pamjet nisin me Donald Trump Jr. dhe Bettina Anderson duke shëtitur në plazh dhe duke shijuar atmosferën e ishullit tropikal. Më pas shfaqen përgatitjet për dasmën dhe vetë ceremonia në kishë. Videoja përfundon me skena nga festa dhe momentin kur dhëndri mban nusen në krahë.
“Bettina, ti ke sjellë kaq shumë paqe, gëzim dhe dritë në jetën time. Duke qëndruar pranë teje, i rrethuar nga familja jonë, mamaja jote, Donnie dhe Kai, kurrë nuk jam ndier më mirënjohës apo më i sigurt për diçka. Gruaja ime. Zemra ime. E përhershmja ime”, shkroi në Instagram djali i Donald Trumpit, duke veçuar në koment vajzën e tij më të madhe, Kai. Në video shihet gjithashtu edhe djali i tij, Donald III, transmeton Telegrafi.
Donald Trump Jr. ka pesë fëmijë nga martesa me Vanessa Trump. Sipas Page Six, në dasmë morën pjesë të gjithë fëmijët e tij: Kai, Donald III, Spencer dhe Tristan.
Burime pranë çiftit kanë zbuluar së fundmi se ata dëshirojnë të bëhen prindër sa më shpejt. Për Donald Trump Jr. ky do të ishte fëmija i gjashtë, ndërsa për Bettina Anderson i pari.
Në mesin e të ftuarve ishin edhe Ivanka Trump, Tiffany Trump dhe Eric Trump, i cili deklaroi:
“Don dhe Bettina janë të mrekullueshëm bashkë. Jam shumë krenar që isha dëshmitar i një pjese kaq të rëndësishme të rrugëtimit të tyre si çift. Ata rrezatojnë pranë njëri-tjetrit dhe ishte e jashtëzakonshme të shihje historinë e tyre duke u zhvilluar. Nuk mund të jem më i lumtur për ta”.
Eric Trump ishte i shoqëruar nga bashkëshortja Lara Trump, Ivanka nga Jared Kushner, ndërsa Tiffany Trump erdhi me bashkëshortin e saj Michael Boulos.
Donald Trump, Melania Trump dhe djali i tyre Barron nuk morën pjesë në dasmën në Bahamas. Presidenti amerikan deklaroi se mungoi për shkak të angazhimeve të shumta, ndërsa mungesa e Melanias dhe Barronit është interpretuar nga mediat si shenjë e tensioneve familjare.
Ndërkohë, është përfolur edhe për një dasmë të tretë që mund të organizohet në Shtëpinë e Bardhë, gjë që mund të çojë drejt afrimit të familjes.
Some sweet details from Donald Trump Jr. and Bettina Anderson's wedding video ❤️
Donald Jr.'s custom Mark Russell suit featured an embroidered "B" hidden inside the jacket. The wedding chapel looked like a charming sanctuary tucked away in the woods, and Bettina's simple silk… pic.twitter.com/cyVgjY0QVL
— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) May 30, 2026
Bettina Anderson, e cila kishte dëshiruar të martohej në Shtëpinë e Bardhë por më pas hoqi dorë nga kjo ide, u shfaq me një fustan nusërie minimalist që shumëkush e krahasoi me një nate. Veshja ishte e përshtatshme për atmosferën e dasmës në plazh dhe për stilin më të relaksuar të ceremonisë, megjithëse shumë prisnin më tepër luks dhe shkëlqim.
Dasmën e organizoi kompania që bashkëpunon edhe me Meghan Markle
Kompania Lewis Miller Design organizoi ceremoninë në Bahamas. E njëjta kompani ka realizuar evente për Carolina Herrera dhe ka krijuar dekorimet florale për festat e Meghan Markle.
Dukesha e Sussexit kishte angazhuar Lewis Miller Design gjatë shtatzënisë së saj të dytë, për “baby shower”-in me të cilin u paralajmërua lindja e vajzës së saj, Lilibet Diana.
Donald Trump është i njohur për kritikat e ashpra ndaj Meghan Markle dhe princit Harry, ndërsa edhe aktorja amerikane nuk i ka kursyer kritikat ndaj tij.
Trump Jr. mori një dasmë falas?
Donald Trump Jr. dhe Bettina Anderson, të cilët u fejuan më 13 dhjetor 2025 në Camp David, pikërisht në ditëlindjen e saj të 39-të, kishin kaluar pushime në ishullin ku u martuan dhe pikërisht aty u dashuruan me atë vend.
