Padi e re kundër Sean Combs Diddy: Ish-aktori pretendon sesi fëmijë është sulmuar seksualisht
Manjati i muzikës Sean Combs Diddy po përballet me një padi të re që pretendon sulm seksual, vetëm disa ditë pasi një hetim i ri u nis për akuza të tjera të mundshme penale kundër tij.
Konkretisht, reperi 56-vjeçar aktualisht po vuan dënimin me burg pasi më parë është akuzuar për trafikim qeniesh njerëzore me qëllim shfrytëzimin seksual, shantazh dhe transportim për prostitucion.
Combs i mohoi të gjitha akuzat dhe u deklarua i pafajshëm, por më vonë u dënua për dy akuza për transportim për prostitucion.
Ai u dënua me katër vjet e dy muaj burg në qendrën e sigurisë së ulët Fort Dix në New Jersey, së bashku me një gjobë prej 500,000 dollarësh.
Sipas një padie të re, ish-aktori fëmijë pretendon se Combs e sulmoi seksualisht në një festë në Hollywood Hills në vitin 2007. Dokumentet e gjykatës thonë se Combs e telefonoi për të diskutuar mundësitë e karrierës.
Padia pretendon se pasi ata mbetën vetëm, Combs filloi ta prekte trupin e aktorit dhe më pas kreu një akt seksual ndërsa njëkohësisht masturbonte. Paditësi pretendon se Combs kishte thënë më parë se situata kishte qenë e pakëndshme për të që nga fillimi.
Pas incidentit, thuhet se Combs premtoi ta mbante mend për mundësitë e ardhshme të biznesit, pas së cilës ai u largua nga dhoma. Aktori më pas u largua nga festa.
Përveç Combs, padia përfshin edhe disa agjentë të caktuar të cilët pretendon se kishin për detyrë të mbronin paditësit nga situata të tilla.
Në përgjigje të akuzave, përfaqësuesja e Sean Combs, Juda Engelmayer, deklaroi se akuzat janë të rreme dhe qesharake dhe se Combs nuk ka sulmuar kurrë seksualisht askënd, duke shtuar se pretendimet do të kundërshtohen.
Padia e re vjen pasi Zyra e Prokurorit të Qarkut të Los Anxhelosit konfirmoi se departamentet e policisë kanë paraqitur materiale hetimore në lidhje me akuzat e një personi tjetër.
Rasti ka të bëjë me një padi civile të ngritur në vitin 2025 nga publicisti Jonathan Hay, i cili akuzon Combs për sulm seksual, ndërsa reperi i mohon të gjitha akuzat.
Sipas raportimeve, ngjarjet dyshohet se ndodhën në Los Angeles në vitet 2020 dhe 2021, ndërsa punonin në një projekt muzikor të lidhur me Notorious BIG dhe CJ Wallace.
Në një seancë studimi në vitin 2020, Combs kritikoi punën dhe dyshohet se e inkurajoi Hay të merrte ketaminë, sipas padisë. Padia pretendon më tej se ai u la vetëm me Combs dhe se ndodhën sulme të tjera të dyshuara, përfshirë detyrimin e tij për të kryer marrëdhënie seksuale në vitin 2021.
Combs aktualisht po vuan dënimin me burg për transportim për qëllime prostitucioni, ndërsa është liruar nga akuzat më të rënda për shantazh dhe trafikim qeniesh njerëzore.
Sipas informacionit në dispozicion, lirimi i tij ishte planifikuar për vitin 2028, por data u shty me një muaj shtesë. /Telegrafi/