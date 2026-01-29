“Pa ujë, pa energji elektrike”, portieri i Benficës flet për luftën në Ukrainë pas golit ndaj Real Madrid
Real Madrid u turpërua të mërkurën nga Benfica, ku portieri Anatoliy Trubin shënoi një gol të rrallë me kokë, duke i dhënë skuadrës së tij fitoren me rezultat 4-2.
Goli i fundit, i shënuar nga portieri ukrainas, erdhi në minutat e fundit dhe ishte një moment që shënoi jo vetëm humbjen e Real Madrid, por edhe një nga skenat më të pazakonta të Ligës së Kampionëve këtë sezon.
Pas ndeshjes, një gazetar i kërkoi Trubin të fliste për jetën e tij jashtë fushës dhe për situatën personale që po përballet.
“Ke kaluar shumë në jetën tënde në vitet e fundit. Më trego si është të jesh në vendin tënd tani”, e pyeti gazetari portierin.
“Është pak e vështirë. Ne e dimë që ka një luftë në vendin tonë, Ukrainë. Familja ime është atje, unë jam gjithmonë në kontakt me ta”.
“Nuk ka ujë, nuk ka energji elektrike. Unë e kuptoj që duhet të përballoj gjithçka dhe të vazhdoj të punoj fort”, ka deklaruar Trubin.
Fjalët e tij reflektojnë jo vetëm një moment emocioni, por edhe peshën psikologjike që bartin sportistët ukrainas, të cilët vazhdojnë të luajnë në nivele të larta ndërkohë që familjet dhe vendi i tyre përballen me pasojat e konfliktit./Telegrafi/