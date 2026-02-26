Osimhen tregon pse nuk e festoi golin ndaj Juventusit, do ta shmangë përballjen me një kundërshtarë
Victor Osimhen ka zbuluar se do të preferonte që Galatasaray të shmangte Liverpoolin në shortin e ardhshëm të 1/8-ës së finales së Ligën e Kampionëve.
Sulmuesi nigerian foli për CBS Sports pasi ndihmoi skuadrën e tij të eliminonte Juventusin., duke siguruar një vend në raundin tjetër të garës elitare evropiane.
“Dua të jem i sinqertë me ju, takimi me Liverpoolin tani do të jetë si një lloj hakmarrjeje”, deklaroi Osimhen.
“Kushdo që takojmë tani… nuk do të thoja shumë, por do të doja të largohesha nga Liverpooli. Por nëse vijnë, po, do ta gërmojmë, edhe pse nuk do të jetë e lehtë".
Ai theksoi se në këtë fazë të kompeticionit nuk ka kundërshtarë të lehtë.
“Kjo është Liga e Kampionëve, asnjë skuadër nuk është e lehtë. Mund të shohim se si po ia dalin vërtet mirë Bodø/Glimt në këtë turne. Nëse do të fitosh, duhet të luash me kundërshtarët e mëdhenj dhe të bësh një deklaratë për veten tënde".
Osimhen kujtoi gjithashtu përballjen e mëparshme me Liverpoolin, duke theksuar se një duel i mundshëm në “Anfield” do të ishte i veçantë.
“Jemi takuar me Liverpoolin, por nuk kemi luajtur në Anfield. Nëse takohemi me ta, do të jetë një ndeshje e mrekullueshme. Mendoj se jemi në gjendje ta përballojmë këtë detyrë. Sigurisht që nuk do të jetë e lehtë, por kemi luftë brenda nesh", tha Osimhen.
Në fund, ai shpjegoi edhe arsyen pse nuk e festoi golin e shënuar në “Allianz Stadium” ndaj Juventusit.
“Pse nuk festova? Nuk kishte nevojë të festoja. Mendoj se është e rëndësishme të respektosh një njeri që e dua dhe që ka pasur një rol të rëndësishëm në karrierën time – padyshim që po flas për Luciano Spalletti".
“Gjithashtu luajtëm keq, madje edhe me një lojtar më shumë, kështu që nuk kishte arsye për festë. Pashë gjithë ata njerëz duke duartrokitur Juventusin dhe e respektoj këtë. Megjithatë, jam shumë i lumtur me fitoren dhe kualifikimin tutje", u shpreh sulmuesi nigerian. /Telegrafi/