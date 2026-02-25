Orbán vendos trupa për të mbrojtur objektet energjetike hungareze nga sulmet e supozuara ukrainase
Kryeministri hungarez Viktor Orbán ka deklaruar se ekziston një "kërcënim ukrainas" për sistemin energjetik të Hungarisë dhe njoftoi vendosjen e trupave për të mbrojtur infrastrukturën energjetike.
Këto komente ai bëri gjatë një interviste dhënë për gazetën hungareze HVG, transmeton Telegrafi.
Pas një takimi të Këshillit të Mbrojtjes të Hungarisë, Orbán pretendoi se Ukraina po "planifikon veprime të reja" për të dëmtuar sistemin energjetik të Hungarisë, përveç supozimit se ka ndaluar tranzitin e naftës ruse përmes tubacionit Druzhba, dhe se do të marrë masa në përgjigje.
"Kam urdhëruar forcimin e mbrojtjes për objektet e infrastrukturës energjetike. Ne do të vendosim trupa pranë objekteve energjetike dhe mjeteve të nevojshme për të parandaluar sulmet. Policia do të patrullojë rreth termocentraleve të caktuara, stacioneve të shpërndarjes dhe qendrave të shpërndarjes", shtoi ai.
Orbán deklaroi gjithashtu se kishte urdhëruar ndalimin e fluturimeve me dronë në rajonin që kufizohet me Ukrainën. /Telegrafi/