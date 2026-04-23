Oklahoma ngritë epërsinë ndaj Suns, Pistons barazojnë rezultatin përballë Magic
Kampionët aktualë të ligës NBA, Oklahoma City Thunder, mposhtën Phoenix në ndeshjen e dytë të Play-Off, këtë herë pak më vështirë se në ndeshjen e parë, ishte 120:107.
Më shumë sesa për kundërshtarin aktual, i cili qartësisht nuk është në nivelin e Thunder, trajneri i kampionit është i shqetësuar për dëmtimin e Jalen Williams, i cili dëmtoi zonën e pasme dhe shqetësoi tifozët e Oklahomës.
Gilgeous-Alexander i udhëhoqi ata drejt fitores me 37 pikë, nëntë asistime dhe pesë kërcime, ndërsa Holmgren dhe Williams shënuan nga 19 pikë secili. Holmgren shtoi tetë kërcime dhe Williams katër asistime. Mitchell ishte gjithashtu në shifra dyshifrore me 14 pikë dhe pesë kërcime dhe asistime secili.
Nga ana tjetër, Brooks ishte i shkëlqyer me 30 pikë dhe gjashtë kërcime, ndërsa Booker shtoi 22 pikë me shtatë kërcime dhe katër asistime. Green e përfundoi ndeshjen me 21 pikë, pesë kërcime dhe tre asistime, dhe O'Neale gjithashtu shënoi një shifër dyshifrore me 16 pikë, nëntë ribaunde dhe katër asistime.
Dy ndeshjet e ardhshme do të luhen në Phoenix, me të parën të planifikuar për të shtunën në mbrëmje në orën 21:30 sipas kohës lokale.
Në ndeshjen e dytë të luajtur mbrëmë, Detroit mundi Orlandon në Lindje me rezultatin 98:83 dhe kështu barazoi rezultatin në seri në 1:1.
Cunningham i udhëhoqi ata drejt fitores me 27 pikë, 11 asistime dhe gjashtë kërcime, ndërsa Harris shtoi 16 pikë dhe 11 kërcime. Duren dhe Thompson shënuan nga 11 pikë secili, dhe Robinson dhe Stewart gjithashtu shënuan me shifra dyshifrore.
Për Magic, Suggs ishte më i miri me 19 pikë, gjashtë kërcime dhe katër asistime, dhe Banchero shtoi 18 me tetë asistime dhe gjashtë kërcime, ndërsa Bane dhe Franz Wagner ishin gjithashtu në shifra dyshifrore me nga 12 pikë secili.
Orlando do të presë dy ndeshjet e ardhshme, me të parën e planifikuar gjithashtu për të shtunën në mbrëmje, por duke filluar në orën 19:00 sipas kohës lokale.
Rezultatet :
Oklahoma - Phoenix 120:107
Detroit - Orlando 98:83