Odegaard, dirigjenti i Norvegjisë: Kapiteni që po udhëheq Vikingët në Kupën e Botës
Ndërsa Erling Haaland vazhdon të jetë makina e golave të Norvegjisë, një tjetër emër po rezulton po aq vendimtar në suksesin e ekipit në Kupën e Botës 2026. Ai është Martin Odegaard, kapiteni dhe organizatori i lojës, i cili po udhëheq "Vikingët" me qetësi, vizion dhe lidership.
Pas fitores ndaj Bregut të Fildishtë, e cila i siguroi Norvegjisë kualifikimin tutje, Odegaard ishte në qendër të festës së ekipit.
Ai mori daullen dhe shkopinjtë, duke udhëhequr festimet e bashkëlojtarëve, një simbol i rolit të tij si lider brenda dhe jashtë fushës.
Organizatori i çdo sulmi
Trajneri Stale Solbakken ka gjetur te odegaard dirigjentin ideal të skuadrës. Në të gjitha paraqitjet e tij në këtë Botëror, mesfushori i Arsenal ka dhënë nga një asist dhe ka marrë vlerësime mbi 7.0 për performancat e tij.
Forma e tij ka ardhur në rritje nga ndeshja në ndeshje, ndërsa kundër Bregut të Fildishtë zhvilloi paraqitjen më të mirë të turneut.
Odegaard ishte lojtari që kontrolloi ritmin e lojës së Norvegjisë.
- Preku topin plot 90 herë, më shumë se çdo mesfushor tjetër në ndeshje.
- Realizoi 18 pasime progresive, duke çuar vazhdimisht ekipin drejt sulmit.
- Dërgoi 9 pasime në zonën e penalltisë, prej të cilave 6 gjetën bashkëlojtarët, gjysma e të gjitha hyrjeve të suksesshme të Norvegjisë në zonën kundërshtare.
3 – Norway’s Martin Ødegaard is the first player to assist a goal in three FIFA World Cup games in a row since Dirk Kuijt in 2010.
Row. pic.twitter.com/biaRWhqAS8
— OptaJohan (@OptaJohan) June 30, 2026
Në aksionin e golit të parë, Odegaard ishte sërish protagonisti. Ai nisi aksionin me një pasim mes vijave, lëvizi drejt zonës dhe më pas shërbeu me saktësi për Antonio Nusa, i cili fitoi duelin individual dhe shënoi golin që hapi rrugën e suksesit.
Ishte një moment historik, pasi Norvegjia realizoi golin e saj të parë në fazat eliminatore të Kupës së Botës që nga viti 1938.
Sfida e madhe me Brazilin
Tashmë Norvegjia përgatitet për përballjen me Brazilin. Edhe pse Haaland mbetet kërcënimi kryesor në sulm, shumë analistë besojnë se çelësi i suksesit norvegjez do të jetë sërish Martin Odegaard.
Carlo Ancelotti pritet të përgatisë një plan të veçantë për të kufizuar ndikimin e kapitenit norvegjez, pasi deri tani asnjë kundërshtar nuk ka arritur ta ndalë kreativitetin dhe kontrollin e tij në mesfushë.
Me formën që po tregon në këtë Botëror, Odegaard është shndërruar në dirigjentin e padiskutueshëm të Norvegjisë dhe një nga mesfushorët më dominues të turneut. /Telegrafi/