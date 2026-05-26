OBRM-PDUKM: Filipçe bashkëpunon me persona që e mohojnë identitetin maqedonas
"Venko Filipçe dhe LSD janë kapur drejtpërdrejt në flagrancë duke bashkëpunuar hapur me aktivistë bullgarë të cilët mohojnë hapur identitetin maqedonas. I dërguari special i Rumen Radev në Maqedoni, Venko Filipçe, nëpërmjet Rubin Zemon, është në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Viktor Stojanov, i cili është person non grata në Maqedoni për shkak të pikëpamjeve të tij anti-maqedonase", thonë nga partia maqedonase OBRM-PDUKM.
Sipas tyre, Viktor Stojanov është një person i njohur për pikëpamjet e tij me të cilat mohon hapur identitetin maqedonas, gjuhën, historinë dhe kulturën maqedonase.
"Viktor Stojanov është një njeri që promovon publikisht tezat se maqedonasit dhe bullgarët janë një popull, duke fyer drejtpërdrejt dinjitetin e popullit maqedonas dhe duke goditur themelet e shtetësisë maqedonase. Venko Filipçe është promovuesi më i zëshëm i politikave bullgare në Maqedoni dhe i vetmi që kërkon përfshirjen e bullgarëve në Kushtetutë pa garanci se ky është hapi i fundit drejt hyrjes në BE".
"Vetëm Filipçe beson se përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë është problemi i vetëm dypalësh me Bullgarinë dhe Rumen Radev, pavarësisht se Radev deklaron qartë se Goce Delçev është bullgar dhe përfaqëson pikëpamjet e tij negative për Maqedoninë. Politika të tilla servilizmi dhe nënshtrimi të Filipçes dhe SDS-së janë të dëmshme për shtetin, qytetarët nuk do të lejojnë politika poshtërimi, vetëmohimi dhe shitjeje kombëtare. Politikat shtetërore dhe kombëtare duhet të jenë mbi llogaritjet politike të SDS-së, Filipçes dhe trashëgimisë së tyre kriminale", thonë nga OBRM-PDUKM.