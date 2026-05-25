Sali: Të enjten do të sillet zgjidhja përfundimtare për provimin e Jurisprudencës
“Ditën e enjte do të duhet të sillet një draft final”, kështu tha zëvendëskryeministri i parë Bekim Sali duke bërë të ditur se është formuar një grup punues që po merret me çështjen e provimit të jurisprudencës.
Ai më tej theksoi se do të shihet edhe nëse ky model i propozuar ka nevojë të dërgohet në Komisionin e Venecias ose jo.
Sa i përket çështjes se për sa të përfundojë ky proces, Sali tha se është irelevante nëse do të vonohet një muaj në Komisionin e Venecias ose menjëherë do të dërgohet për implementim, duke shtuar se nuk duhet nxituar pasi siç tha “zgjidhjet e shpejta na japin pasoja si mosharmonizim të ligjeve me ligjin e gjuhëve”.