"E Majta": Mucunski dhe Mickoski të flasin hapur për propozimin e Merz
Partia politike Levica shpreh shqetësim serioz për mungesën e një qëndrimi zyrtar dhe të qartë të shpjeguar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme në lidhje me dokumentin joformal të kancelarit gjerman Fridrih Merz mbi rezultatin e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë në BE. Në kushte kur ngrihen pyetje thelbësore rreth statusit të ardhshëm evropian të Maqedonisë, heshtja institucionale lë përshtypjen e pasivitetit politik dhe mungesës së strategjisë shtetërore në një moment diplomatik jashtëzakonisht të ndjeshëm.
Kursi izolacionist i Qeverisë së OBRM-PDUKM-së po bëhet jashtëzakonisht i dukshëm, pasi ajo nuk ka dhënë asnjë përgjigje zyrtare ndaj propozimeve të tilla nga udhëheqësit e lartë të BE-së, duke ngritur dyshime për sinqeritetin e qëllimeve të saj, kryesisht për shkak të dorëzimit të saj ndaj status quo-së në të cilën Republika e Maqedonisë mbetet një strukturë periferike dhe dytësore brenda konglomeratit ekonomik evropian, plotësisht e depersonalizuar dhe e privuar nga çdo lloj dinjiteti dhe respekti ndërkombëtar.
"E Majta" beson se Republika e Maqedonisë nuk duhet të veprojë pa qëndrime të qarta dhe pa përgjigjen e saj diplomatike ndaj iniciativave që ndikojnë drejtpërdrejt në perspektivën e saj evropiane.
"Formati no-paper nga natyra e tij lë hapësirë për kundërpropozime, pozicione negociuese dhe komunikim aktiv diplomatik. Mungesa e një qasje të tillë përfaqëson një mundësi të humbur për vendin për të artikuluar interesat e tij dhe për të siguruar trajtim të barabartë në procesin e integrimit evropian", thonë nga "E Majta"./Telegrafi/